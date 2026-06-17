En el marco del Mes de la Cultura Afroperuana, “La Fiesta del Ritmo” reunirá a más de 50 artistas en una puesta en escena que rendirá homenaje a las tradiciones y aportes de la comunidad afrodescendiente a la identidad peruana.

El espectáculo se realizará el próximo 29 de junio a las 8:00 p. m. en el Auditorio Dai Hall del Centro Cultural Peruano Japonés, en Jesús María, y estará dirigido por el artista y pedagogo Antonio Vilchez.

La propuesta reunirá a estudiantes, músicos y artistas invitados en una experiencia que combinará danza, zapateo afroperuano, percusión corporal y música en vivo.

Una propuesta que une tradición y nuevas expresiones artísticas

“La Fiesta del Ritmo” nace desde la Escuela de Danza y Percusión Antonio Vilchez, espacio dedicado a la formación artística y a la promoción del ritmo como herramienta de expresión y construcción de identidad.

La puesta en escena es el resultado de varios meses de trabajo colaborativo entre personas de diferentes edades y trayectorias, unidas por la música y la danza.

Con más de dos décadas de trayectoria, Antonio Vilchez ha desarrollado una propuesta que integra las danzas tradicionales de la costa peruana, el zapateo afroperuano, el tap dance y la danza contemporánea, promoviendo el diálogo entre tradición y modernidad.

Zafradú participará con una propuesta de afrofusión

La presentación contará con la participación especial de Zafradú, agrupación liderada por Antonio Vilchez que fusiona ritmos afroperuanos con influencias del jazz, funk y hip hop.

La propuesta artística incorpora además elementos de percusión física, como el zapateo y el tap dance, en una búsqueda por ampliar las posibilidades expresivas de la música afroperuana.

Más allá del espectáculo, la iniciativa busca destacar la vigencia de estas tradiciones y su capacidad para dialogar con nuevas formas de creación sin perder su esencia.

Entradas y detalles de la función

“La Fiesta del Ritmo” se presentará el lunes 29 de junio a las 8:00 p. m. en el Auditorio Dai Hall del Centro Cultural Peruano Japonés, ubicado en el distrito de Jesús María.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus. Los interesados también pueden solicitar información mediante WhatsApp al 981 406 970 y a través de la cuenta de Instagram @AntonioVilchezDanza.