Lima se prepara para recibir una de las joyas del repertorio lírico del siglo XX: L’Enfant et les sortilèges, la ópera fantástica compuesta por Maurice Ravel, que se estrenará con tres funciones únicas los días 10, 12 y 14 de septiembre en el majestuoso Teatro Principal Manuel A. Segura.

El montaje contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Música y el Coro de Niños Cantoría Ciudad de Lima, con el apoyo de la Embajada de Francia en el Perú.

La dirección musical estará a cargo de Nathalie Marin, mientras que la dirección escénica recaerá en el francés Christophe Feutrier, reconocido internacionalmente por sus producciones en Europa, Rusia y América Latina.

Con un elenco joven y talentoso, esta versión del Ópera Studio Lima 2025 invita al público a sumergirse en una fábula moderna donde objetos cotidianos como cuadernos, relojes y tazas cobran vida, dando lugar a un relato poético sobre la compasión y la reconciliación.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster, en una oportunidad única para disfrutar de la ópera en el corazón de Lima.

📌 Próximos estrenos de la temporada 2025