Tras cumplir un año ininterrumpido en cartelera, “La Semilla de la Aurora” regresa a los escenarios con “Los Archivos Ocultos de la Rebelión”, una versión renovada que propone una nueva lectura sobre la rebelión liderada por Túpac Amaru II.

La producción de Pukio Teatro busca mostrar una perspectiva diferente de uno de los episodios más importantes de la historia del Perú, incorporando nuevas escenas, conflictos y personajes que exploran aspectos poco conocidos del proceso histórico.

Según la compañía, esta versión no constituye una reposición del montaje original, sino una propuesta que profundiza en los dilemas personales, políticos y sociales de sus protagonistas.

Una mirada distinta sobre la rebelión de Túpac Amaru II

La obra plantea una revisión dramatizada de la historia, mostrando a un Túpac Amaru II enfrentado a las tensiones entre su liderazgo revolucionario y su vida familiar.

Asimismo, incorpora nuevas facetas de personajes históricos como:

Micaela Bastidas , quien enfrenta decisiones determinantes para el desarrollo de la rebelión.

, quien enfrenta decisiones determinantes para el desarrollo de la rebelión. José Antonio de Areche , presentado como un personaje de carácter más severo.

, presentado como un personaje de carácter más severo. Un juez que investiga los hechos desde otra perspectiva.

Una figura religiosa con influencia política dentro del conflicto.

A través de conspiraciones, traiciones y conflictos morales, la propuesta invita al público a reflexionar sobre las distintas interpretaciones de la historia.

Dirección y elenco

La dirección está a cargo de Claudine Duarte, quien apuesta por una representación más humana de Túpac Amaru II, alejándose de la imagen tradicional del prócer para mostrar sus dudas, contradicciones y emociones.

La dramaturgia fue escrita por Claudine Duarte y Renzo Morales, quien además encabeza el elenco.

También participan:

Lando Bartac.

Fernando López.

Walter Escobar.

Cinthya Carbonell.

José Llona.

Dora Hurtado.

La producción mantiene el estilo característico de Pukio Teatro, integrando recursos teatrales y cinematográficos para ofrecer una experiencia inmersiva.

Temporada de aniversario

La nueva temporada se desarrollará del 18 de julio al 9 de agosto de 2026, con funciones:

Sábados y domingos

8:00 p. m.

Lugar: Centro Cultural CAFAE

Av. Arequipa 2985, San Isidro.

La preventa de entradas estará disponible hasta el 11 de julio, con stock limitado.

Las entradas pueden adquirirse mediante Joinnus o realizando reservas al 957 066 322.