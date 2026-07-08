La Tarumba presentó “Airosa”, su primer cuento infantil, una publicación con la que inaugura oficialmente su línea editorial y amplía su propuesta artística más allá del escenario.

El lanzamiento se realizó el domingo 5 de julio en la tradicional carpa del circo, donde espectadores, familias e invitados especiales participaron en una experiencia que combinó narración, música y acrobacias, en línea con el sello artístico que caracteriza a la compañía.

Durante la presentación, el personaje de Airosa cobró vida mediante un acto aéreo, mientras el director musical Chebo Ballumbrosio acompañó la narración del cuento con el cajón peruano, creando una experiencia inmersiva para grandes y pequeños.

Una historia inspirada en el espectáculo 2026

El libro fue escrito por Yesenia Silva, ilustrado por Gabriel Alayza e inspirado en el personaje creado por Carlos Olivera, director del espectáculo de La Tarumba para la temporada 2026.

La protagonista es Airosa, una barrendera soñadora que descubre su fortaleza durante un recorrido por las pinturas del artista peruano Pancho Fierro, donde conoce a diversos personajes tradicionales de la Lima de antaño.

A través de este viaje, la historia busca poner en valor a personajes cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos y transmitir mensajes sobre la perseverancia, la imaginación y el cumplimiento de los sueños.

Una apuesta por fomentar la lectura en familia

Con esta publicación, La Tarumba busca acercar su universo creativo a los hogares durante todo el año y promover el hábito de la lectura entre los más pequeños.

Pedro Montoya, líder del proyecto editorial, destacó que el libro representa la posibilidad de mantener el vínculo entre el circo y su público más allá de la temporada de funciones.

“Este cuento representa la oportunidad de estar todo el año en la casa de nuestra comunidad”, señaló durante la presentación.

La obra está dirigida a niños y niñas de 3 a 8 años, convirtiéndose en una alternativa para compartir la lectura en familia mientras se promueven valores como la creatividad, la empatía y la identidad cultural.

“Airosa” ya está disponible

El cuento infantil forma parte del nacimiento de La Tarumba Editorial, un proyecto que busca desarrollar nuevas historias inspiradas en el universo artístico del reconocido circo peruano.

“Airosa” ya se encuentra disponible a través de la Tienda Tarumba, donde puede adquirirse en línea.