La capital peruana fue elegida como sede del Programa Ópera Italia, una iniciativa de cooperación internacional que busca fortalecer la formación y producción operística en el país y posicionar a Lima como uno de los principales referentes de la lírica en América Latina.

La presentación oficial se realizó en el Gran Teatro Nacional y contó con la participación del embajador de Italia en el Perú, Massimiliano Mazzanti; el director de la Dirección de Elencos Nacionales del Ministerio de Cultura, Ítalo Ilizarbe; y el director artístico del programa, Lorenzo Tazzieri.

“El Programa Ópera Italia es un pilar fundamental y el logro más importante dentro del Instituto Italiano de Cultura. Actualmente contamos con 140 estudiantes que inician sus cursos y la meta es consolidar una academia permanente de preparación técnica en todos los campos de la ópera”, señaló el embajador Massimiliano Mazzanti.

Más de 200 jóvenes formarán parte del Polo Lírico “Giuseppe Verdi”

Uno de los pilares del proyecto será el Polo Lírico “Giuseppe Verdi”, considerado el primer centro de formación operística integrada de América Latina y la primera experiencia de este tipo desarrollada dentro de un Instituto Italiano de Cultura.

Más de 200 jóvenes recibirán capacitación especializada de maestros italianos y participarán directamente en producciones y conciertos de nivel internacional.

Por su parte, Ítalo Ilizarbe, representante del Ministerio de Cultura, destacó que el programa permitirá ampliar los espacios de profesionalización para las nuevas generaciones.

Una temporada con producciones en el Gran Teatro Nacional y el Teatro Municipal

La Temporada Ópera Italia 2026 incluirá espectáculos en los dos principales escenarios líricos del país: el Gran Teatro Nacional y el Teatro Municipal de Lima.

El calendario contempla una Gala Puccini el 18 de julio en el Teatro Municipal, seguida por la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven el 31 de julio en el Gran Teatro Nacional, como homenaje por las Fiestas Patrias.

Entre el 19 y 23 de agosto se presentará “L’Elisir d’amore”, de Gaetano Donizetti, en una versión con elementos de identidad peruana ambientada en los Andes.

La programación culminará los días 27 y 28 de agosto con “Turandot”, de Giacomo Puccini, en versión concierto teatral, con motivo del centenario de su estreno.

Cooperación cultural entre Perú e Italia

El director artístico del programa, Lorenzo Tazzieri, afirmó que el proyecto busca convertir a los jóvenes peruanos en protagonistas de la escena internacional.

“El Programa Ópera Italia no es solo un ciclo de conciertos; es un ecosistema de cooperación internacional diseñado para generar oportunidades reales. Nuestra meta es que la excelencia técnica y el impacto social caminen de la mano”, manifestó.

El programa cuenta con el respaldo de instituciones como la Embajada de Italia en el Perú, el Ministerio de Cultura, el Gran Teatro Nacional, el Teatro Municipal, el Instituto Italiano de Cultura de Lima y diversas universidades e instituciones culturales y empresariales.