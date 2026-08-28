Con el propósito de incentivar al desarrollo de las capacidades de lectoescritura en los niños y sus familias, además de reconocer y valorar a los abuelitos, fortaleciendo los lazos familiares y el diálogo intergeneracional, la IEI 010 de Piura, realizó una mañana especial con la actividad “El libro de mis memorias”, dirigida a los adultos mayores.

Allí, las personas de la tercera edad compartieron recuerdos, experiencias y enseñanzas con sus nietos, teniendo la participación del escritor Nando Vaccaro Talledo.

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VIVENCIAL

El escritor, desarrolló un taller vivencial para orientar a las personas de la tercera edad en la escritura de sus memorias, contribuyendo así a preservar sus historias de vida para las nuevas generaciones en este colegio de Los Algarrobos..

La directora Lic. Leidy Morocho señaló que fue una mañana especial para incentivar a los niños el amor a sus abuelitos, quienes dejaron sus memorias escritas, un momento de compartir y de recordar momentos importantes en sus vidas que quedarán en el recuerdo por siempre.