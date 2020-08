Luis Francisco Palomino: “‘Covidman’ es una mirada sobre la enfermedad desde la carencia”

Luis Francisco Palomino se infectó por coronavirus cuando presentaba su libro “Nadie nos extrañará” en Luxemburgo, durante los primeros días de lo que es ahora la pandemia. El autor, desde su casa en San Juan de Miraflores, empezó a escribir “Covidman. Bitácora del escritor con coronavirus”, un proyecto que ha ganado el concurso InnovaCovid-19 del Ministerio de la Producción, para generar conciencia sobre la enfermedad.

Si bien parte de una experiencia real, ¿Covidman es un testimonio objetivo o tiene elementos de ficción?

Es muy similar a lo que me ocurrió, pero para que el texto no quede únicamente en una experiencia propia he añadido otras voces, que son parte de la ficción. Son como una especie de coro y su función es aportar otros puntos de vista. Por ejemplo, personas de otras clases sociales o gente que no necesariamente se contagió, pero que sí tuvo un familiar enfermo.

Para evitar caer en la “literatura del yo”...

He tratado de no caer en ese lugar común y mirar un poco más allá. En el libro hay comentarios a las publicaciones de un texto de la bitácora; una persona responde y dice: eres un oportunista, obtienes atención por un virus que te inoculaste. Es Barbey d’Aurevilly del Óvalo Gutiérrez: un troll, alguien inconforme con todo lo que se publica. Critica pero no hace nada más que eso. Le comenté esta idea del proyecto a un par de personas y me respondían cosas parecidas a ese personaje.

¿Cómo ha sido la experiencia de volver a mirar esos momentos de enfermedad a través de la literatura?

Creo que la enfermedad también es un encuentro con tus antepasados. Eso fue lo primero que pensé, mientras estaba en mi cama, con fiebre, escalofríos. En el texto se relata que hay una especie de mito sobre la fortaleza de un árbol genealógico, una familia. Pero se va deconstruyendo, el narrador se pregunta si su cuerpo es frágil, si todo este tiempo ha sido engañado por esa idea. Ha sido un momento de detenerme a pensar desde el cuerpo infectado. Estás encerrado, en tu cuarto, y observando lo que ocurre en tu sala, ves de otra manera a tu familia. Quizás eres más observador de los problemas cotidianos de la casa.

¿Llegaste a ir a un hospital?

Nunca consideré que estaba lo suficientemente grave para ir a uno. Mientras esperaba que llegaran los doctores —se demoraron ocho días—, mis familiares me decían que vaya al hospital y me haga la prueba, asustados porque podía contagiarlos. Le dije a mi mamá que si iba al hospital, me pasaría algo peor. El texto es una mirada sobre la enfermedad desde la carencia. “Covidman” es un joven que no está asegurado ni que tiene amigos doctores y que tiene que afrontar su problema de salud en solitario, como la mayoría de los peruanos.

¿Una forma de concientizar sobre el virus?

Tengo formación de periodista, ese espíritu de poner luz en el problema. Por eso la intención de este proyecto es como un llamado a la conciencia. Se cree que por ser joven no te vas a enfermar o serás asintomático, lo cual es peor. Yo agradezco que mi cuerpo se haya expresado de esa manera, porque sino hubiera contagiado a mi mamá y mis abuelos. Uno de los objetivos del texto es que la población tome conciencia sobre los cuidados para evitar la propagación del virus y visibilizar los sectores vulnerables: la pandemia en un barrio sin privilegiados, lo que vemos a diario en los medios de comunicación.

¿Cómo estás de salud después de la enfermedad?

Estoy bien. Aún no me he chequeado los pulmones, pero un doctor me dijo que lo más probable es que no estén afectados. Aunque no oler, saborear, ni siquiera recordar los olores ni sabores, era angustiante, como si tu memoria fuera hackeada por ese virus y te hubieran vaciado esas sensaciones. Pero me planteé ciertos retos, escribir, y salió el concurso de Innova Perú. El mensaje de “Covidman” es que los jóvenes debemos ponernos metas y que muy poco obtenemos lamentándonos. Las crisis siempre son una oportunidad. Siento que, desde mi carrera como escritor, puedo ser útil para la sociedad.

Perfil

Luis Francisco Palomino es escritor peruano. Es periodista. Ha publicado el libro de cuentos “Nadie nos extrañará”, y una biografía autorizada del rockero peruano Salim Vera que fue presentada hace unos años en le Feria del Libro.