La programación familiar en Lima suma una nueva propuesta dirigida a los más pequeños con el estreno de “Lúminos”, una experiencia teatral creada especialmente para bebés y niños de 6 meses a 4 años, que iniciará temporada el 11 de abril de 2026 en el Teatro La Plaza, ubicado en Larcomar.

La producción forma parte de la línea La Plaza Joven, iniciativa orientada a promover experiencias culturales tempranas para la primera infancia y sus familias.

Una historia sensorial pensada para los más pequeños

La obra fue creada y dirigida por Nuria Araníbar y Els Vandell, y cuenta con las actuaciones de Sofía Fajardo y Darío La Madrid.

La puesta en escena narra la historia de una pequeña estrella que cae del cielo y emprende un viaje para regresar a su hogar, acompañada por dos guardianes de la luz que la guían en el descubrimiento del mundo.

Durante el recorrido, los asistentes participan en una experiencia visual y sonora diseñada para estimular la curiosidad y la exploración sensorial en edades tempranas.

“Lúminos nace del deseo de crear un espacio donde los bebés puedan explorar con libertad, a su propio ritmo, rodeados de luz, música y movimiento”, señalaron las directoras sobre la propuesta artística.

Un escenario interactivo lleno de luz y sonidos

La obra propone un ambiente escénico basado en elementos visuales y táctiles, donde el escenario se transforma en un universo de luces, sombras y paisajes interactivos.

Entre los elementos que forman parte de la experiencia se incluyen destellos luminosos, figuras que se proyectan en las paredes, peces que simulan nadar sobre el público y estructuras que producen sonidos al ser tocadas.

Este enfoque busca estimular los sentidos de los niños y promover la interacción directa con el entorno escénico.

Funciones y venta de entradas

Las funciones se realizarán los sábados y domingos en cuatro horarios: 11:30 a.m., 12:30 p.m., 3:30 p.m. y 4:30 p.m.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus y en la boletería del Teatro La Plaza.

La producción invita a padres, madres y cuidadores a compartir con los menores una primera experiencia teatral diseñada especialmente para su etapa de desarrollo.