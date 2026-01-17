Pensando en sus lectores, diario Correo brindará mañana totalmente gratis un encarte de 24 páginas con entretenimientos para ser compartidas en casa junto a toda la familia.

Es un suplemento de pasatiempo diseñado exclusivamente para el público buscando estimular la imaginación y hacer trabajar el cerebro, descubriendo palabras escondidas y dándoles solución.

Al comprar nuestro diario en los quioscos más cercanos, reclame gratis el encarte. No se venderá por separado de la edición.

ENCARTE

Cabe señalar que normalmente este encarte tiene un precio de un sol cada edición de las sopas de letras, pero por esta fecha única se entregará de manera gratuita en toda la región Piura.

Cada entretenimiento tiene letras grandes y legibles. Son 25 palabras por cada tema, además en la página central que vendrá una sopa de letras gigante. El resultado se obtiene gracias a la concentración, conocimiento o experiencia.

Lo que tienes que hacer es encontrar ciertas palabras dentro de un cuadro compuesto de letras desordenadas, enlazándolas de manera horizontal, vertical o diagonal.. Esta diversión es muy importante porque estimula y desarrolla las habilidades de lectura.