Este domingo, nuestro matutino sorprenderá a los amables lectores con una edición única y especial y sin costo adicional, un suplemento de entretenimiento de 24 páginas que fue diseñado exclusivamente para el público de nuestra región buscando estimular la imaginación y el cerebro.

Los lectores de diario Correo podrán descubrir palabras escondidas, ejercitando la mente con este entretenido pasatiempo que es obsequiado totalmente gratis.

PUEDES VER: Piura: Diario Correo regala hoy lectura para toda la familia

PASATIEMPO

Cada entretenimiento (de los 16 que vienen en el encarte) tienen letras grandes y legibles y son 25 palabras por cada tema. Además contiene un sopa de letras gigante.

Cabe resaltar que este pasatiempo consiste en encontrar ciertas palabras dentro de un cuadro compuesto de letras aparentemente desordenadas y sin sentido, enlazándolas de manera horizontal, vertical o diagonal.

El resultado se obtiene gracias a la concentración, conocimiento o experiencia que se tenga.

Las sopas de letras son importantes para los niños, jóvenes y adultos porque fomentan el desarrollo del vocabulario, mejoran la ortografía, estimulan las habilidades de lectura y proporcionan entretenimiento educativo.

PUEDES VER: Piura: Municipalidad de Veintiséis de Octubre clausura las academias de arte popular y deportivas

ES GRATUITO

Este encarte de 24 páginas viene junto con la edición de nuestro matutino de este domingo 18 y lo pueden adquirir a primeras horas en los quioscos más cercanos.

El cuadernillo es presentado impreso en papel periódico y con una presentación especial, bien ilustrado y a todo color, gracias a una publicación de Diario Correo de Piura.

El suplemento llegará encartado dentro del diario como un contenido adicional pero gratis, pensado para enriquecer la experiencia literaria entre los lectores, amantes de la buena lectura.

Normalmente en la edición regular tiene un precio de un sol, pero por esta fecha única se entregará de manera gratuita a los compradores. Una oportunidad ideal para adquirir el diario y disfrutar de un material elaborado con un formato fresco y accesible.