Nuestros lectores recibirán el día de hoy, totalmente gratis, un suplemento de 20 páginas con la mejores fábulas del escritor Esopo, solo con la compra de tu diario Correo.

Nuestro matutino, siempre pensando en sus lectores, les trae esta sorpresa en una edición única y especial, sin costo adicional, diseñado exclusivamente para llevar alegría y entretenimiento para el público de nuestra región, especialmente para los pequeños y adultos que volverán a recordar estas historias de antaño.

NARRACIÓN

Todos podrán leer estas maravillosas historias creadas por el fabulista y narrador de la Antigua Grecia, Esopo, acreditado como el autor de numerosas narracciones conocidas colectivamente como las “Fábulas de Esopo”.

Según la historia, este personaje se cree que nació en Frigia (Asia Menor) o Tracia, pero hay diferentes versiones sobre su lugar de nacimiento. Fue esclavo en Samos, pero gracias a su talento para contar historias, consiguió su libertad.

Las fábulas escritas fueron compiladas primeramente por Demetrio de Falero al Siglo IV a. C., más de doscientos años después de la muerte de Esopo. Esta compilación se perdió, pero generó el nacimiento de innumerables versiones.

La principal fábulas de Esopo, fue “El lobo con piel de oveja”, muy antiquísima, tiene como principal objetivo enseñar el valor de la sinceridad. Es también muy conocida y la moraleja que contiene es probablemente de las más importantes, que los niños podrán aprender.

SUPLEMENTO

Diario Correo ofrece catorce de estas fábulas encartadas e impresas en papel periódico totalmente a color y en una presentación especial para ser leídas por toda la familia y vivir la fantasías donde los protagonistas son los animales y personajes fantásticos, que nos han dejado valiosas lecciones y que al final nos dejarán una moraleja de manera muy comprensible.

El cuadernillo es presentado bien ilustrado para gozar en casa y descubrir un mundo lleno de creatividad y versatilidad, tratando de enriquecer la experiencia literaria entre los amantes de la buena lectura.