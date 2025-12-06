Pensando en los lectores, diario Correo brindará mañana gratis un encarte de 20 páginas con catorce hermosas fábulas de Esopo, para ser leídas en casa junto a toda la familia, especialmente los niños.

Estás fábulas llenas de fantasías les enseñarán valiosas lecciones y son protagonizadas por animales y personajes fantásticos, que al final nos dejarán una moraleja muy comprensible.

PUEDES VER: Este domingo reclame suplemento especial con las fábulas de Esopo

GRATIS

Tal como lo dimos a conocer ayer, nuestro matutino del logo rojo siempre pensando en sus amables lectores los sorprenderá con una edición única y especial, sin costo adicional, un suplemento de entretenimiento de 20 páginas que fue diseñado exclusivamente para el público de nuestra región.

Cabe señalar que este hermoso regalo viene junto con la edición de mañana y lo pueden adquirir en los quioscos más cercanos. No se venderá por separado de la edición.

Normalmente tiene un precio de un sol cada edición de la fábulas, pero por esta fecha única se entregará de manera gratuita por la compra del diario, en toda la región Piura.

El cuadernillo es presentado impreso en papel periódico y con una presentación especial, bien ilustrado y a todo color y al final se podrá descubrir un mundo lleno de creatividad y versatilidad, tratando de enriquecer la experiencia literaria entre los lectores, amantes de la buena lectura.

MIRA ESTO: Hoy inauguran muestra pictórica “Epicentro Lima-Piura 2025”

NARRACIÓN

La fábulas que se obsequiarán tienen como protagonistas a los animales, que tienen la capacidad de hablar y razonar, siguiendo un patrón narrativo en el que se cuenta una historia con el propósito de enseñar una lección de sabiduría o de conducta ética, eliminando antivalores sociales.

El escritor griego Esopo se caracterizó por escribirlas haciendo hablar y actuar a los animales como humanos, dejando al final de la historia una moraleja o lección de moral, que dan ejemplo y educan a los niños, sobre valores y comportamientos.