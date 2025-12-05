Este domingo, diario Correo de Piura sorprenderá a sus amables lectores con una edición única y especial, sin costo adicional, un suplemento de entretenimiento de 20 páginas que fue diseñado exclusivamente para el público de nuestra región.

Y es que pensando en nuestros lectores, Diario Correo ofrecerá catorce hermosas fábulas para los niños, llenas de fantasías que enseñan valiosas lecciones, protagonizados por animales y personajes fantásticos. Este producto es totalmente gratis.

PUEDES VER: Piuranos exponen muestra pictórica “Sin Fronteras” en Medellín

ES GRATUITO

Este hermoso regalo, un encarte de 20 páginas, viene junto con la edición de nuestro matutino y lo pueden adquirir a primeras horas en los quioscos más cercanos.

El cuadernillo es presentado impreso en papel periódico y con una presentación especial, bien ilustrado y a todo color, y por si fuera poco, en la última página, descubre un mundo lleno de creatividad y versatilidad, gracias a una publicación de Diario Correo de Piura

El suplemento “Fábulas de Esopo” llegará encartado dentro del periódico, como un contenido adicional pero gratis, pensado para enriquecer la experiencia literaria entre los lectores, amantes de la buena lectura.

Normalmente en la edición regular tiene un precio de un sol, pero por esta fecha única se entregará de manera gratuita a todos los compradores del diario en la región.

Una oportunidad ideal para adquirir el diario y disfrutar de un material elaborado con un formato fresco y accesible, con contenido entretenido en tu edición dominical. Así que a estar atentos.

MIRA ESTO: Piura ya vive el ambiente navideño

LA FÁBULA

Cabe resaltar que las fábulas de Esopo son relatos cortos, atribuidos al escritor griego Esopo, que se caracterizan por usar animales como protagonistas que hablan y actúan como humanos para enseñar y proceder, dejando al final de la historia una moraleja.

La palabra proviene del latín moralis, que significa “relacionado con las costumbres”, su función es ejemplificar y educar, especialmente en los niños, sobre valores y comportamientos.

La mayoría de las fábulas presentan animales que tienen la capacidad de hablar y razonar, siguiendo un patrón narrativo.