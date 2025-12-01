Cientos de piuranos recorren los mercados para adquirir regalos.
Cientos de piuranos recorren los mercados para adquirir regalos.

Hoy empieza el mes de diciembre, mes donde el mundo católico celebra la o el Advenimiento de Jesús, un mes de compartir con alegría este acontecimiento y obsequiando regalos.

Además es una fecha dedicada a los niños, que se ilusionan por regalos, chocolotadas, pero sobre todo por los juguetes, que lo hay de diversas formas y donde los mercados, desde mediados del mes pasado, comenzaron a ofertarlos.

DE TODO

Así tenemos una variedad de productos, desde decoraciones: árboles, adornos, luces, nacimientos, coronas de adviento, artesanía, hasta regalos para los pequeños de la casa, que incluye juguetes y ropa.

Piura ya vive la Navidad, creando un ambiente festivo con iluminación especial, música y a menudo incluyen actividades culturales, como representaciones del niño Jesús en los pesebres, Papá Noel o la creación de nacimientos vivientes.

