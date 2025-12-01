Hoy empieza el mes de diciembre, mes donde el mundo católico celebra la Navidad o el Advenimiento de Jesús, un mes de compartir con alegría este acontecimiento y obsequiando regalos.

Además es una fecha dedicada a los niños, que se ilusionan por regalos, chocolotadas, pero sobre todo por los juguetes, que lo hay de diversas formas y donde los mercados, desde mediados del mes pasado, comenzaron a ofertarlos.

DE TODO

Así tenemos una variedad de productos, desde decoraciones: árboles, adornos, luces, nacimientos, coronas de adviento, artesanía, hasta regalos para los pequeños de la casa, que incluye juguetes y ropa.

Piura ya vive la Navidad, creando un ambiente festivo con iluminación especial, música y a menudo incluyen actividades culturales, como representaciones del niño Jesús en los pesebres, Papá Noel o la creación de nacimientos vivientes.