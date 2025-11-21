Una obra que une lo moderno con lo tradicional, con un enorme valor estético, en donde se aprovecha el brillo y la textura de la madera dejando mostrar la herencia cultural de nuestros antepasados, presenta el escultor Oscar Aquino en el XXXI Concurso Nacional de Nacimientos.

En el trabajo del artesano cataquense, la Virgen María aparece como una mujer de campo, con su sombrero de paja toquilla, trenzas y traje típico, mientras que San José, a similitud de María, va en traje típico de faena con su alforja y sombrero y a Jesús en un lecho de madera con su estrella, a la cual la ha denominado “Recibiendo a Jesús”.

TALLADO

La obra está tallada en madera hualtaco, que refleja la identidad y tradición campesina de nuestra región, y causó admiración en la inauguración en Lima promovida por el Mincetur, Casa O’Higgins y Museo de Artes y Tradiciones Culturales Luis Repetto, que buscan interiorizar en la fiesta universal del amor.

El escultor Oscar Aquino de esta manera sigue promoviendo el arte y la cultura en nuestra región y en sus 48 años de labor artística expone en el Museo Municipal Vicús, donde a conocer los logros obtenidos durante años dedicados a la creación y difusión a nivel nacional e internacional.