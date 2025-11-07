Una importante muestra artística será inaugurada hoy a partir de las 7:00 p.m., en la Sala de Artes Visuales del Museo Vicús, denominada “La tierra de la chicha y el sol”, del artista Óscar Aquino Ipanaqué, organizada por la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la comuna piurana.

Será con motivo del 48 aniversario de labor artística y los logros obtenidos durante años dedicados a la creación y difusión, a nivel nacional e internacional, del artista cataquense que brinda su arte en la escultura y el tallado en madera.

PUEDES VER: Colegio de Profesores del Perú entrega medalla de honor a Oscar Aquino

TALENTO

De esta manera, la Municipalidad de Piura reafirma su compromiso en la promoción del arte y la cultura local, reconociendo el talento y la trayectoria de nuestros artistas que contribuyen al fortalecimiento de la identidad regional.

Óscar Aquino desarrolló sus estudios en la Escuela Superior de Arte Ignacio Merino de Piura, graduándose en la especialidad de Dibujo y Pintura. Ha participado en distintos homenajes y exposiciones, a nivel nacional e internacional, en países como Japón y Estados Unidos, recibiendo grandes premios.