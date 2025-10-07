En el auditorio del Museo Libertador Ramón Castilla, del Colegio de Profesores del Perú, en Lima, en una emotiva ceremonia le entregó la medalla de honor al escultor cataquense Oscar Aquino Ipanaqué.

El decano nacional, Marco Tulio Domínguez Matos, destacó que se entrega “en mérito a la destacada trayectoria profesional y a su invaluable contribución al desarrollo de la educación y la cultura de nuestro país”.

ORGULLOSO

“ Con gran orgullo recibo este galardón que distingue a un cataquense, un hombre oriundo de la cultura Tallán. No solo entrego mi arte sino contribuyo en la enseñanza para seguir preservando esta identidad y cultura para todo el Perú y el mundo ”, agradeció emocionado, tras posar junto a los otros nueve galardonados, llegados desde diversos rincones del Perú.

Cabe señalar que Oscar Aquino es el único piurano y norteño, que recibe esta distinción este año. El ex docente sanmiguelino se desenvuelve con bastante criterio, creando obras maravillosas que causan admiración y han sido exhibidas en grandes museos nacionales y del extranjero.