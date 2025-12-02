El distrito de Catacaos es famoso por sus orfebres, que trabajan la filigrana en oro y plata mediante técnicas ancestrales, creando joyas detalladas y delicadas, constituyéndose en una actividad tradicional que se remonta a la cultura Chimú, cuya habilidad de los artesanos es reconocida a nivel nacional e internacional.

CREAR ESCUELA

La semana pasada fue elegida la nueva directiva de los orfebres artesanales, recayendo la presidencia en Ernesto Aarón Viera Rodríguez, quien asegura que trabajará por la promoción y revalorización de los artesanos cataquenses.

Él sabe que, al mejorar la economía de los artesanos, estarán deseosos de hacer un mejor trabajo y podrá tener mejor calidad de vida, tener seguro y otros beneficios.

Junto con ello, buscará capacitar en forma permanente a sus colegas y sentar las bases para crear una escuela de joyería, “pues tenemos a los mejores”, dice recordando que fue Miguel Ramos, quien le enseñó el ABC de la joyería.

“Pondremos énfasis en la promoción como la base de la gestión, pues Catacaos es cuna de grandes orfebres y necesitamos abrirnos al mundo para que nos conozcan y podamos vender más ”, expresa.

EL PROGRAMA

Tiene 28 años de edad, de profesión administrador de empresas, pero con una vida, moviéndose en el mundo de las joyas, pues heredó el negocio que sus padres. Junto a su equipo, desarrollan turismo vivencial, enseñándole a los turistas y visitantes, los secretos que conlleva el crear una joya de oro o plata.

Asimismo espera crear lazos firmes con empresas, universidades para potenciar intereses, ofrecer sus productos y con ello, recibir apoyo con Difusión y Marketing, de parte de los centros formativos.

Basado en la integración de todos los integrantes de la Asociación, espera que pueda llevar un aire fresco de renovación, acompañado de Juan García Antón (vicepresidente), Emilia Chero Mejía (tesorera), Robinson Sullón Ipanaqué (secretario) y los vocales Jhancarlos Villegas Sosa y Cristóbal Zapata Estrada.

