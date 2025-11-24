“Hilos que tejen memoria”, se denomina el gran encuentro regional de tejido telar de cintura que organiza la Asociación Tallapoma de Sol y Luna, con el auspicio de las municipalidades de Piura y Huarmaca, Cámara de Comercio y Producción de Piura y el Instituto de Arte y Cultura de la Universidad Nacional de Piura y otros aliados.

Será el sábado 29, desde las 9:00 a.m.,en la concha acústica del parque infantil Miguel Cortés, donde las participantes reproducirán en sus telares iconografías de su cultura local, tejiendo historias de una herencia y tradición que se resisten a perderse.

OBJETIVO

La asociación busca con este evento visibilizar a las mujeres tejedoras de la sierra piurana, como las portadoras y custodias de un arte textil ancestral que mantienen vigente como parte de su identidad.

Además, busca promover el interés entre las artesanas por reproducir iconografías propias de su cultura local con el uso de materiales como la fibra de lana de oveja, o lana de algodón orgánico, teñidos con tintes naturales.

Para realizar esta faena, los concursantes tendrán 2 horas y media para elaborar un telar de 65 cmts. de largo por 40 cmts. de ancho, y reproducir una iconografía asignada con antelación por el comité organizador.

LA PREMIACIÓN

Serán 15 las participantes procedentes de la provincia de Ayabaca, y de los distritos de Huarmaca, Santo Domingo y la provincia de Sechura. Además, se contará con un concursante varón, el joven tejedor Fran Cunya Yanayaco, de la comunidad de Ambasal, Ayabaca.

El jurado calificador estará conformado por profesionales expertos en arte textil como la directora del Museo Arqueológico Zonal de Cabana, Áncash, arqueóloga Silvia López Arangurí; la reconocida diseñadora de moda con cultura, Elizabeth Rivera, y el maestro regional de la artesanía, Oscar Aquino Ipanaqué.

Se premiará a los tres primeros lugares que sean elegidos, con premios sorpresa. Ellos sorprenderán con sus tejidos en telar de cintura, una práctica hecho a mano, donde cada hilo entrelazado guarda la memoria de las abuelas, y lleva impregnado el alma de las mujeres tejedoras.