Cientos de niños y jóvenes gozaron de la clausura de las academias de arte popular y deportivas que realizó durante el fenecido año la Municipalidad de Veintiséis de Octubre, que tuvo el impacto positivo de estos espacios formativos en los distintos sectores del distrito.

Estos programas impulsados por la comuna buscaron promover la cultura, el deporte y el desarrollo integral de los beneficiados, resaltando que estos talleres no solo fortalecen habilidades artísticas, sino que también fomentan valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

DEMOSTRACIÓN

Durante la jornada, se puso en valor el trabajo desarrollado en las diversas sedes, e incluyó presentaciones de los talleres de la Academia Municipal de Arte Popular, con demostraciones de baile moderno de San Martín, danza tradicional de UPIS Flor de Piura, y tondero y marinera de UPIS Los Claveles, evidenciando el talento local y el fortalecimiento de la identidad cultural.

También se entregaron trofeos obtenidos en la reciente competencia realizada en Chulucanas, los cuales fueron entregados al alcalde como muestra de que el trabajo desarrollado en las academias municipales viene dando frutos.