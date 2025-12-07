Teniendo como temática central el baile del tondero, danza emblemática de la región Piura y símbolo de mestizaje cultural, los alumnos de la Universidad del Arte pintaron un mural artístico en la I.E. Federico Helguero, que será develado el miércoles 10 de diciembre.

Esta pintura se realiza bajo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos y con enfoque de acción social cultural, hecho por los estudiantes del X ciclo de la carrera artista profesional especialidad pintura, bajo la dirección del docente Alex Camacho Núñez.

PIURANISIMO

Participaron de pintado, los alumnos Eduardo Quevedo Morán, Ángel Córdova Ramos, Allison Huarache Arrieta, Jesús Abad Flores, Richards Farfán Sosa, Luis Reto Gómez, Jhoselin Elías Castillo, Sofía Orozco Reyes y Valeria Saavedra Cunya.

El mural se convierte en un recurso cultural para la I.E. donde se articula elementos del entorno netamente piurano como el algarrobo, el chilalo, los instrumentos tradicionales del tondero y referencias iconográficas de las culturas Vicús y Tallán.