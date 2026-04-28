Durante cuatro fechas, del 29 de abril al 8 de mayo, la Alianza Francesa de Piura (Jr. Libertad 269) será sede de la 14ª. edición del Festival de Cine Francés, una iniciativa cultural que acerca al público a espectar una selección representativa de la cinematografía francófona.

Las funciones serán en la mediateca institucional a partir de las 7:00 p.m. totalmente gratis. El festival propone una experiencia accesible para la ciudadanía, en un formato que prioriza el encuentro presencial y el diálogo cultural a través del cine.

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PROYECCIONES

La selección articula distintas etapas y enfoques del cine francés. Para mañana 29 se ha previsto la inauguración y la proyección de “Sarah Bernhardt, la Divina”, del autor Guillaume Nicloux, del género ficción-histórico-drama, año 2024.

El martes 5 de mayo, la película “Los coristas” del director Christhope Barratier, una película dramática del año 2004, en el que un profesor transforma la vida de los jóvenes a través del canto.

Para el día jueves 07 de mayo, está previsto la presentación de la obra “Veintidós” del autor Louise Courvoisier, rodaje de género ficción del año 2024,.

Y, finalmente, el viernes 8 se proyectarán 13 cortometrajes de Alice Guy, un cine de la época de 1898 y 1907, la primera directora del cine de ficción, considerada una de las primeras cineastas de la historia.

Luego de esta proyección se realizará un espacio de conversación junto con la Escuela de Cine y Artes de Piura (Escap).

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EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Cabe señalar que este recorrido permite al público reconocer la evolución del lenguaje cinematográfico y su influencia en la cultura global.

Más allá de las proyecciones, la iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la comunidad y las expresiones artísticas, promoviendo el cine como herramienta de reflexión y encuentro.

En el contexto local, el festival se plantea como una plataforma de acceso a contenidos culturales internacionales, contribuyendo a diversificar la oferta cultural en la ciudad de Piura y a generar espacios de participación abiertos.