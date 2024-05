Manuel Gold confiesa que siempre deseó adentrarse al mundo de la dirección teatral. Tras dos décadas de trayectoria en la artística y 45 obras de teatro realizadas, se estrena ahora por fin como director de ‘Los Caracoles’, escrita por Julio Ramón Ribeyro, donde asume un rol distinto, con varios desafíos, pero con un resultado totalmente satisfactorio para él. “Me detenía un poco era la inseguridad y el miedo, pero he disfrutado el proceso”, asegura.

La obra sumerge al espectador en la crisis que atraviesa el hotel ‘El Trópico’ debido a la aparición de un negocio que se vuelve su competencia, ‘La Isla de El Viejo Roble’. La puesta en escena se representará en el Nuevo Teatro Julieta hasta el 26 de mayo.

—¿Por qué elegiste ‘Los Caracoles’ de Julio Ramón Ribeyro para tu primer trabajo como director teatral?

Leí la obra hace algunos años cuando se editó un libro de teatro completo de Julio Ramón Ribeyro, no mucha gente sabe que él escribió también teatro. Es reconocido por sus cuentos, sobre todo, para mí es uno de los mejores cuentistas del mundo. ‘Los Caracoles’ fue la que más me gustó, me cautivó por el tema, sus personajes, por el estilo de la obra, es una comedia, pero con una crítica social. Cuando se me da la oportunidad de dirigir, que fue una propuesta de La Ira Producciones, les acerqué la obra y les encantó, por eso la estamos haciendo ahora.

—La obra presenta una propuesta escénica original, además, tiene un toque íntimo, pues dirigiste a actores que son tus amigos…

Desde que leí la obra yo tenía la idea de que se podía hacer con un elenco reducido. Si ven la obra, los actores tienen más de una decena de personajes. A mí me gusta cuando los actores hacen varios personajes en el teatro. En este caso Gisela (Ponce de León) y Renato (Rueda) hacen como seis cada uno. En cuanto a la elección del elenco me iban viniendo a la mente sus caras. A los cinco los conozco hace mucho tiempo, son cinco de mis actores favoritos. Me parecen grandes trabajadores, no solamente muy talentosos sobre el escenario, sino su manera de trabajo me encanta. Todos son muy puntuales, proponen todo el tiempo, son personas en las que yo podía confiar en mi primer trabajo de dirección.

—Después de estar varios años como actor, ¿cómo nace tu interés por dirigir?

Siempre estuvo mi interés por dirigir. De hecho, cuando era adolescente quería ser director de audiovisuales. Estudié Comunicación Audiovisual pero no terminé la carrera porque empecé a trabajar muchísimo como actor, que pretendía hacer paralelamente, pero lo que pasó es que la actuación básicamente se apoderó de mi vida. Me enamoré de la actuación y me empezó a llegar muchísimas propuestas y por ahí fui. La inquietud y el deseo de dirigir siempre estuvo. En la pandemia tuve la oportunidad de ser asistente de dirección de Paloma Reyes de Sá para un proyecto de teatro virtual de una obra que escribimos los dos que se llamó ‘Submarinos’. Hasta que me atreví, pero creo que me detenía un poco la inseguridad y el miedo, pero he disfrutado el proceso y estoy contento con el resultado.

—¿Cuáles fueron los mayores desafíos en esta nueva faceta?

Lo he disfrutado mucho, pero hay varios desafíos. Como actor me concentro en mi personaje, en mi actuación y por supuesto converso con el director y puedo dar algunos aportes para el montaje. Como director las responsabilidades son muchas. Los actores, que el estilo de actuación esté unificado con la dirección de arte, la música que también ha sido compuesta durante los ensayos, conversaciones con el diseñador de luces, organizar los ensayos, es un trabajo que engloba muchas responsabilidades y actividades. Lo más complicado ha sido lidiar con todo, pero felizmente lo he podido hacer. Tengo un gran equipo en todos los ámbitos.

—¿Hay algún director que te haya marcado en tu carrera como actor?

Muchísimos. Tanto directores de cine como de teatro. Creo que lo que yo he aprendido de dirección ha sido a través de estos directores con los que he trabajado. He aprendido mucho de Paloma Reyes de Sá, David Carrillo, Roberto Ángeles, Galiano, Vanessa Vizcarra, Mikhail Page, si te empiezo a nombre a todos no termino nunca. De todos me he nutrido.

—¿Cómo te has sentido con el recibimiento que ha tenido la obra?

He recibido comentarios muy bonitos. Creo que la gente reconoce y admira el trabajo de los actores, y de todo el trabajo que hay detrás. Nos ha ido muy bien en ventas. De hecho, esta semana estamos casi llenos. Eso quiere decir que la gente está pasando la voz. Estoy muy contento por el equipo, por el trabajo realizado, siento que a la gente le está gustando y está respondiendo bien.

—¿Cómo ves la escena teatral limeña en la actualidad?

Hay una oferta teatral enorme. Hay muchísimos grupos independientes y hay teatro de todo tipo. La movida teatral en Lima está buena y sería lindo que las salas estén llenas. Algunas lo están, otras luchan con eso, pero también siento que el público sí responde. Invitaría a todos a que vayan al teatro, hay puestas muy interesantes y profesionales.

—¿Qué se viene en tu carrera los próximos meses?

Voy a actuar en una obra que ya hicimos el año pasado, se llama ‘La Selva de Miranda’, tenemos unas cuantas funciones en el Teatro Británico. Además, quiero empezar a manejar la posibilidad de que ‘Los Caracoles’ tenga una segunda temporada, porque nos ha ido muy bien. La temporada es corta y tanto trabajo para pocas funciones, sentimos que la obra da para más.