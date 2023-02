Marco Huachaca explora el rol de una mujer víctima de un ultraje en la obra ‘Medusa, con la sangre en la cabeza’, un ser mitológico que tiene toda una historia que muchos desconocen y sirve para entender muchos aspectos de la situación actual de las mujeres.

La dramaturgia se presenta por dos únicas funciones, el miércoles 01 y 08 de febrero a las 8:00 p.m. en el Teatro Auditorio de Miraflores.

¿Cómo surgió la idea de crear esta obra? ¿Te basaste en la historia mitológica?

La creación ha sido en conjunto con Lady Galloso, quien interpreta a Medusa y se hizo hace dos años durante pandemia. Nos encontramos con una parte del mito que no se conoce tanto, el por qué Medusa es un monstruo. Hay libros donde indican que Medusa es una sacerdotisa atenea por lo cual tiene que ser virgen. Sucede que Poseidón la conoce y quiere poseerla, ella no se deja; sin embargo, él la ultraja dentro del templo de Atenea. Posteriormente, Atenea va en contra de Medusa y no de Poseidón, la condena y la vuelve en un monstruo. En esa historia identificamos que hay un símil en la sociedad con respecto a la revictimización y sobretodo en la mujeres cuando son agredidas. Por ese motivo, decidimos escribir una historia de una mujer tildada de monstruo por su expareja que le dice que tiene una actitud muy fuerte. La chica recuerda los momentos más críticos de su existencia, todos los traumas que ha tenido que pasar y cuando es mayor no puede abrirse al amor.

La obra tiene una temática súper potente y muy actual que refleja la realidad de muchas mujeres, ¿cómo fue traspasar las temáticas que aborda la obra a la puesta en escena junto con los actores?

La puesta de escena ya la habíamos pensado, Lady Galloso como es la protagonista, empieza a contar toda su vivencia. Además, teníamos que recrear a la sociedad que constantemente le está diciendo a las mujeres de qué manera comportarse. También recreamos escenas en el colegio y cuando una persona la agrede física y sexualmente.

¿Tuviste una ardua investigación sobre el rol de la mujer y su ser social?

Hemos analizado varios casos para colocarlos en la historia y recrear la realidad. Lo que hemos querido hacer es analizar todos estos aspectos con la analogía del tema de Medusa pero no solo mostramos una historia con actuación sino con baile, música y canto. Al darnos cuenta de esto y escuchando víctimas de agresión, vimos que hay movimientos en todo el mundo que tiene como símbolo a Medusa y las chicas agredidas se tatúan su símbolo en el cuerpo.

¿Crees que como sociedad es más sencillo ignorar la realidad?

Creo que sí. Lo que van a ver en la obra todos lo sabemos pero sigue sucediendo. Este es un símil con respecto a una historia mitológica y nada ha cambiado. De hecho, encontramos en libros de Natalie Jaimes, una explicación interesante del por qué se ha dejado de conocer esta historia de Medusa, cuando fue violada y castigada. Buscamos dar un mensaje de que estas cosas suceden y son constantes; tanto así que pueden marcar en la vida de alguien. Hay testimonios y experiencias que se basan en el trauma que tiene una persona de vivir con su agresor. Creo que hay temas que se están omitiendo dentro de la sociedad.

¿Qué mensaje quieres transmitir con esta obra?

Una de las cosas que están bastantes claras es que esto está sucediendo. Nuestra misión con la obra es reflejar como un espejo lo que está pasando. Todos podemos evidenciar el sufrimiento que puede vivir una chica en la sociedad y las mujeres se sentirán identificadas con los momentos que mostramos. Más allá de que Medusa represente el feminismo, representa a las personas que han sido vulnerables y agredidas. Creo que estas personas requieren de una comprensión necesaria, tanto niños, hombres o mujeres; eso es lo que representa Medusa. Si nosotros podemos aportar algo, es tratar de entender que existen muchas personas vulnerables que han pasado por problemas difíciles y que necesitan un entendimiento más grande, no solo nosotros como sociedad, sino también el Estado, la Policía e instituciones.

FICHA TÉCNICA

Dirigida por: Marco Huachaca

Escrita por: Lady Galloso y Marco Huachaca

Producción Ejecutiva: Gianina Quiro

Producción General: Teatro en el Perú

Funciones: Miércoles 1 y 8 de febrero 2023

Lugar: Teatro Auditorio de Miraflores (Av. Larco 1150, Miraflores)

Género: Comedia Dramática

Duración: 60 minutos

Venta de entradas:

• Link de venta en JOINNUS: https://www.joinnus.com/events/theater/lima-medusa-teatro-52607