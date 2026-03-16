La escritora María Teresa Grillo presenta su nueva novela Los años en que andábamos dispersos, publicada por Maquinaciones, una obra que explora las tensiones entre memoria personal, vida política y relatos colectivos.

El libro será presentado el jueves 19 de marzo a las 7:30 p.m. en La Cuina de Bonilla, en el distrito de Miraflores. La actividad contará con la participación de Javier Torres Seoane y Rubén Quiroz Ávila, quienes conversarán con la autora sobre los temas centrales de la obra.

Una novela sobre memoria y vida pública

La historia se sitúa en un territorio donde la experiencia íntima se entrelaza con los acontecimientos del país. A través de los personajes Gabriela y Sergio, la autora construye un relato que examina la fragilidad de las certezas en contextos marcados por cambios políticos, versiones oficiales en disputa y crisis de confianza institucional.

La obra propone una reflexión sobre cómo las historias personales se ven atravesadas por los procesos colectivos, donde el amor, la justicia y la memoria se convierten en espacios de tensión y cuestionamiento.

La dispersión que sugiere el título no solo alude a la distancia entre los personajes, sino también a la fractura interior de una generación formada entre promesas de transición democrática y obligada a convivir con retrocesos, incertidumbres y duelos sociales.

Personajes alejados de los héroes

En Los años en que andábamos dispersos, los protagonistas no son héroes ni víctimas ejemplares. Se trata de ciudadanos comunes que dudan, se equivocan y revisan sus decisiones mientras intentan comprender el mundo que los rodea.

En esa oscilación entre el idealismo y el desencanto, la novela encuentra una de sus reflexiones centrales sobre la relación entre identidad personal y vida política.

Trayectoria de la autora

María Teresa Grillo es profesora asociada en Mount Royal University, en Calgary (Canadá). Es doctora en Estudios Hispánicos por la University of British Columbia.

Entre sus publicaciones destacan el ensayo Discursos de la nación pendiente y la novela El límite del alba.

Con esta nueva obra, la autora continúa explorando los vínculos entre memoria, identidad y política en la narrativa contemporánea.