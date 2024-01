La primera carrera profesional de Martín Martínez fue ser Administrador de Empresas, pero la actuación es su pasión, su amor de toda la vida y eso lo llevó a estudiar en Perú, Estados Unidos (Stella Adler Estudio NY), México, Colombia y Argentina. Ha podido actuar en su país y fuera de él, en cine, teatro y televisión.

Actualmente es una de las principales figuras en la popular serie Luz de esperanza que se transmite por América Tv. En ella interpreta al tierno pero intrigante Petronilo de quien dice: “Me encanta este personaje porque me permite explorar un aspecto sensible y tierno, algo muy distinto a otros personajes que me ha tocado interpretar. Sin embargo, es un personaje con mucha profundidad ya que ha sufre maltratos y tiene traumas que le impide avanzar en su vida. Petronilo es un enigma y siento que es de los personajes más interesantes que me ha tocado interpretar”.

El destacado actor también recuerda algunos trabajos actorales en las que ha participado, como en La Reina del Sur 3 (Telemundo), la obra de teatro “SAILOR” (Dream up Theater Festival de Nueva York), la película “La Hora Final” (Eduardo Mendoza) – Netflix, la película “La Decisión de Amelia” (26° FCL – Sección Gala) y su participación en Maricucha 1 y 2 como el temible sicario “Parásito”.

Ha ganado algunos premios como Mejor Actor por el Oficio Crítico (2016 y 2021), así como también premios por dirección y dramaturgia.

Sus primeros pasos como actor la dio en el 2012 con la obra “La Ciudad y los Perros” donde pudo viajar a México y Chile.

Entre sus maestros resalta al reconocido actor nacional Javier Valdés (quien también es su socio), entre otros. Internacionalmente admira a Kate del Castillo, Antonio Gil y Alejandro Calva quien es su amigo.

Destaca su presentación en la Reina del Sur 3 que se hizo posible gracias a su amigo Manuel Alva, jefe de casting de Zebra 3, quien lo invitó a hacer coaching a actores colombianos para que imiten el acento peruano. “Ellos iban a actuar en la Reina del Sur, se grababa en Colombia, así que fuimos para allá. En un momento necesitaron a un actor peruano y para mi suerte yo estaba ahí. Me hicieron un casting y entré”, acotó.

Entre sus próximos proyectos está el de dirigir y producir la obra de teatro “GIGANTES” con su productora Camerino 4, estrenar el corto “OLAYA” que protagonizo y actualmente se encuentra en Festivales internacionales y dictar muchos talleres ya que le gusta compartir su experiencia como actor.