La música clásica peruana vive un momento cumbre. Mauro Lionel, el joven compositor y director que ha llevado el nombre del Perú a los escenarios más exigentes del mundo, presentará estedomingo 13 de septiembre a las 5:00 p.m. en el emblemático Teatro Principal Manuel A. Segura su esperado concierto sinfónico “Solo Clásicos & Premiados”.

Tras romper tres récords personales en su memorable octavo concierto en el Gran Teatro Nacional en marzo de 2026, Mauro Lionel anuncia en calidad de sorpresa que este 13 de septiembre establecerá nuevos récords personales sobre las tablas del Teatro Segura, ofreciendo una velada sinfónica de alto impacto técnico y artístico.

Con un profundo compromiso social, este concierto destinará el 100% de la taquilla recaudada a la Fundación Lima, coadyuvando directamente a sus programas de asistencia y ayuda a las poblaciones más vulnerables de nuestra ciudad. Las entradas están a la venta en Ticketmaster.

El concierto destinará el 100% de la taquilla a la Fundación Lima, coadyuvando directamente a sus programas de asistencia y ayuda a las poblaciones más vulnerables.

El reconocimiento de Mauro Lionel trasciende fronteras. En 2025 fue galardonado en el Parlamento Británico (Londres) dentro del prestigioso certamen Global Child Prodigy Awards, distinguiéndose como uno de los 100 niños prodigio del planeta, siendo el único compositor musical y el único representante peruano en recibir esta condecoración.

A este logro histórico se suma una racha sin precedentes en el circuito de competencias mundiales de 2026: Vivaldi International Music Competition 2026 II, London Young Musician 2026-2027 I, New York Music Award 2026 III y Beethoven International Music Competition UK 2026 III, entre otros espectáculos musicales.