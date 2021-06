Para el jurista, historiador e internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, autor de “La ruta del bicentenario del Perú”, que desde mañana se puede adquirir con el diario Correo, el libro está escrito en un lenguaje sencillo para que llegue a todos los peruanos sin distinción.

“Queremos que se conozca con palabras sencillas el recorrido que siguió el general San Martín, desde que parte en Buenos Aires hasta que llega a Chile y luego al Perú. Es mostrar ese recorrido que está en el imaginario nuestro cuando crecemos, esa idea de la corriente libertadora de San Martin que llega a Paracas y tiene un sueño con la idea la bandera del Perú, y que al final logra el objetivo que se había trazado. Ese justo registro es lo que ofrece el libro.

Y no fue una empresa nada fácil para San Martín...

Que no se crea que fue un trayecto idílico, le costó mucho a San Martin, hubo mucho esfuerzo. Primero, tuvo que convencer al gobierno de Buenos Aires de que si el Perú no era libre, jamás lo sería Argentina y Chile. Ese convencimiento suponía financiamiento y logística, juntar hombres que creyeran en la causa que él abrigaba recién llegado de Europa, donde había sido testigo del impacto que venía produciendo Napoleón Bonaparte en todo el continente europeo.

San Martín tenía claro sus objetivos...

Absolutamente, por eso, los aires de independencia que había vivdo nos los traslada. Sube al barco, contagia a un pueblo que ya vivía el espíritu de la emancipación. Le costó y mucho formar una empresa libertaria, su sueño no le resultó nada fácil

“La ruta del bicentenario del Perú” nos refrescará una parte de nuestra historia que es vital.

Creo que el libro rescata eso que hemos ido dejando de los episodios de nuestra historia, que por las practicidad de los últimos años del sistema educativo ha optado por resumirlo todo. El libro tiene la virtud de que no obvia, no deja un solo momento histórico, respeta y rescata los hecho históricos sucedidos para que no se pierdan, porque en algunos de los libros de historia ya no están.

¿La publicación de Correo debe ser de lectura obligatoria?

La idea del libro es rescatar hechos importantes que en los últimos años han sido dejados por una suerte de austeridad histórica. Hemos respetado los momentos sin rigidez y en todo momento contando la historia, como para que el lector se convierta también en un protagonista.

Otro aporte del libro es que contextualiza la corriente libertadora con lo que sucede en el mundo en esos tiempos.

El libro de manera paralela a cada hecho histórico nuestro nos muestra el momento de la política en el mundo, cómo era en ese momento. Eso tratamos de contarlo en el libro para que el lector vea el contexto, no solamente regional, subregional, sino el contexto panorámico mayor. Y es importantísimo eso para ubicarse en el espacio tiempo histórico, porque si me das los libros de historia, pocos se refieren al momento del mundo o la coyuntura internacional de la época y eso es vital en el libro

En tiempos del bicentenario es un libro imprescindible...

Este es el momento de traer a nuestra memoria esta parte tan importante de nuestra historia, el mejor momento es el bicentenario, la mejor oportunidad de recordar pero al mismo tiempo rescatar. Es unánime entre los peruanos que San Martín es parte del imaginario de la independencia, entonces es el gran partero de nuestras históricas vinculaciones con Argentina y sobre todo el gran libertador.

Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Abogado. Graduado en San Marcos. Maestro en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la USMP. Le han conferido 5 grados Doctor Honoris Causa.