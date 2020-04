Los estrenos de las películas “Busco novia”, “Doblemente embarazada”, “Igualita a mí” y “Ronnie Monroy ama a todas” y espectáculos como el concierto de Gianmarco, así como la reposición de “Av. Larco, el musical” y un proyecto de película con Netflix, programados para ver la luz este año, han sido pospuestos debido a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, contó a Correo Miguel Valladares, gerente general de Tondero, productora que ha llevado al cine comedias como “¡Asu Mare!”, “Locos de amor” y “Soltera codiciada”.

¿Cómo está afectando la cuarentena a Tondero y sus producciones?

Bastante. Las obras de teatro, las películas, los espectáculos, los conciertos, son lo último que quizá se vayan a activar por las restricciones. Y cuando se dé fin al estado de emergencia, la gente va a quedar bastante golpeada económicamente y con mucho miedo de que el virus todavía siga latente. Va a afectar a nuestra industria y eso es lo que nos preocupa. Es probable que muchos de nuestros estrenos se pasen para el 2021.

¿Qué alternativas se están trabajando para paliar las pérdidas económicas?

Estamos trabajando internamente, pero también como gremio. Hay que ser solidarios con mucha gente que ha perdido trabajo, que vive de día a día en esta industria. Las medidas económicas del Estado no aplican para mucha gente del gremio. Por eso vamos a hacer algunas actividades solidarias para poder ayudarlos.

¿Las películas que se iban a estrenar este año podrían verse en otras plataformas?

Sí. Hay plataformas más cercanas en la industria, como Netflix, con la cual podemos hacer algún puente para poder estrenar alguna película ya, pero aún no está confirmado. Hay otras plataformas a nivel mundial, pero todavía no tienen ningún pie en Perú. Tenemos una producción original en alianza con Netflix que íbamos a rodar en julio. Lo más probable es que sea movido para setiembre u octubre. Es una película protagonizada por Stephanie Cayo y un actor español que vamos a rodar en Cusco, Lima y otras ciudades.

¿Qué tan rentable es estrenar en Netflix?

No se trata de rentabilidad. Netflix no funciona como el cine. No es que te pagan por cada persona que la ve. Ellos te pagan un monto, que es una negociación que tú cierras por cada película. Si logro vender a Netflix algunos de nuestros proyectos, que iban a estar en el cine, tiene que ser bajo los costos —al menos— de lo que hemos invertido en la película. Ahorita, con venderla al costo invertido, estaría satisfecho.

Perfil

Miguel Valladares, productor de cine

Gerente general de Tondero. Se inició como productor de cine con la película “¡Asu Mare!”, la película peruana más taquillera de la historia. También tiene su Palco Restobar.