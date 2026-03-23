El minifest “No hay sombra en ningún lugar” reunirá cine independiente y música en vivo en el Terapia Bar, ubicado en el Centro de Lima, este viernes 27 de marzo desde las 7:00 p. m.

La actividad es organizada por Espacio Sonido, colectivo que impulsa encuentros artísticos interdisciplinarios, con el objetivo de despedir la temporada de verano mediante una propuesta que combina imagen, sonido y experiencias escénicas.

Estreno del cortometraje “40 grados”

Uno de los momentos centrales del evento será el estreno del cortometraje “40 grados”, dirigido por Giancarlo Espinoza.

La historia sigue a un joven y su compañero que salen de casa para reparar un ventilador en medio de una ciudad afectada por el calor extremo. Durante su recorrido, enfrentan una atmósfera que parece ralentizar el tiempo y transformar la ciudad en un entorno hostil.

La programación audiovisual incluirá además otros dos cortometrajes:

“Chiquita” , dirigido por Ibet Luna , que narra el proceso emocional de una niña de 12 años frente a sus miedos y cambios personales.

, dirigido por , que narra el proceso emocional de una niña de 12 años frente a sus miedos y cambios personales. “Alimañas”, de Cecilia Ita, una producción en técnica stop motion que explora la ciudad de Lima a través de criaturas imaginarias.

Cartel musical con bandas independientes limeñas

Tras la proyección de los cortometrajes, el evento continuará con presentaciones musicales en vivo de agrupaciones independientes.

El cartel estará encabezado por el dúo electrónico Lofless, liderado por Dafne Castañeda, agrupación originaria del distrito de Comas que desarrolla una propuesta de experimentación sonora.

También participará San Germán, banda de noise rock formada en San Martín de Porres, cuyo estilo combina momentos de intensidad con pasajes introspectivos.

El cierre musical estará a cargo de las agrupaciones:

Perro con Chompa , banda de rock psicodélico

, banda de rock psicodélico High Wantan, agrupación de indie rock fusión

Un espacio para impulsar el cine y la música local

El minifest busca reunir a jóvenes realizadores audiovisuales y músicos del circuito cultural limeño, promoviendo el intercambio artístico y la visibilización de nuevas propuestas creativas.

La iniciativa forma parte de una serie de encuentros impulsados por Espacio Sonido para fortalecer el ecosistema cultural independiente y generar espacios alternativos de exhibición.