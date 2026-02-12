El Ministerio de Cultura recuperó en el Terminal Marítimo del Callao un libro que perteneció a Ana Grau, hermana del héroe nacional Miguel Grau, el cual pretendía salir del país de manera ilegal con destino a Lisboa, Portugal.

El bien cultural fue detectado durante una inspección de mercancías realizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat-Aduanas).

Características del bien bibliográfico

El ejemplar contiene seis unidades bibliográficas impresas entre 1849 y 1856. Se trata de una publicación de temática religiosa cuyo primer título es “Trisagio Seráfico para venerar a la muy augusta y santa Trinidad”.

El volumen presenta encuadernación en pasta de cuero realizada con posterioridad a su impresión. En la portada figura el año “1860” y una dedicatoria que señala: “A Ana Grau. Su padre J. Manuel Grau”, inscripción atribuida a la hermana y al padre del también llamado “Caballero de los Mares”.

Intervención en el Terminal Marítimo

El libro fue hallado junto a otros ejemplares contemporáneos dentro de una caja de cartón que iba a ser enviada como encomienda internacional. Según la documentación del envío, el remitente era un ciudadano peruano domiciliado en Barranco.

Tras la detección, especialistas de la Dirección de Recuperaciones (DRE), unidad de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, levantaron el acta correspondiente y trasladaron el bien a la sede central del sector.

Evaluación por la Biblioteca Nacional

Posteriormente, el libro fue entregado a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), entidad competente en la protección del patrimonio bibliográfico.

La institución realizará la evaluación técnica, conservación física y acciones legales correspondientes, conforme a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Debido a su antigüedad y valor histórico, la BNP propondrá su declaratoria y registro como Patrimonio Cultural de la Nación.

Trabajo articulado contra el tráfico ilícito

La intervención se enmarca en los acuerdos de la Comisión Nacional para la Protección y Recuperación de los Bienes Muebles Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, instancia creada en 2021 para fortalecer la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

El Ministerio de Cultura exhortó a la ciudadanía a colaborar en la protección del patrimonio cultural, reportando cualquier hallazgo o atentado a través del celular y WhatsApp 976 066 977, el correo atenciondedenuncias@cultura.gob.pe o la plataforma virtual denunciaspc.cultura.gob.pe.