La comedia fantástica escrita por Sergio Arrau y dirigida por Sergio Velarde tendrá una corta temporada en el Centro Cultural CAFAE-SE.
La comedia fantástica escrita por Sergio Arrau y dirigida por Sergio Velarde tendrá una corta temporada en el Centro Cultural CAFAE-SE.

La obra Monstruos en el parque llegará a los escenarios limeños del 15 al 24 de abril con una propuesta que combina humor, fantasía y crítica social.

La puesta es una producción conjunta de Telón Mestizo y Ciudad Gris Producciones.

Elenco y dirección

La obra es dirigida por Sergio Velarde, quien debuta en la dirección con este montaje.

El elenco está conformado por:

  • Romina Viñas
  • Mafy Cueva
  • Víctor Lucana

El texto original pertenece al dramaturgo Sergio Arrau, figura reconocida del teatro peruano.

¿De qué trata “Monstruos en el parque”?

La historia gira en torno a la aparición de misteriosas criaturas en un parque.

Dos mujeres aseguran haberlas visto, mientras la policía inicia una investigación.

La obra plantea una pregunta central: ¿los verdaderos monstruos están afuera o dentro de nosotros?

Funciones, lugar y entradas

La obra tendrá una corta temporada en el Centro Cultural CAFAE-SE.

📅 Fechas: 15, 17, 22 y 24 de abril

🕗 Hora: 8:00 p. m.

📍 Lugar: Av. Arequipa 2985, San Isidro

Tarifas

Preventa (hasta 30 de marzo):

  • General: S/ 25
  • Estudiante: S/ 20
  • Dúo: S/ 46
  • Triple: S/ 63
  • Grupal (5): S/ 100

Precio regular:

  • General: S/ 40
  • Estudiante: S/ 30
  • Doble: S/ 70
  • Triple: S/ 90
  • Grupal (5): S/ 125

🎟️ Entradas vía WhatsApp: 934 659 298

📲 Redes: @telon_mestizo / @ciudadgrisproducciones

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