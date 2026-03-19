La obra Monstruos en el parque llegará a los escenarios limeños del 15 al 24 de abril con una propuesta que combina humor, fantasía y crítica social.

La puesta es una producción conjunta de Telón Mestizo y Ciudad Gris Producciones.

Elenco y dirección

La obra es dirigida por Sergio Velarde, quien debuta en la dirección con este montaje.

El elenco está conformado por:

Romina Viñas

Mafy Cueva

Víctor Lucana

El texto original pertenece al dramaturgo Sergio Arrau, figura reconocida del teatro peruano.

¿De qué trata “Monstruos en el parque”?

La historia gira en torno a la aparición de misteriosas criaturas en un parque.

Dos mujeres aseguran haberlas visto, mientras la policía inicia una investigación.

La obra plantea una pregunta central: ¿los verdaderos monstruos están afuera o dentro de nosotros?

Funciones, lugar y entradas

La obra tendrá una corta temporada en el Centro Cultural CAFAE-SE.

📅 Fechas: 15, 17, 22 y 24 de abril

🕗 Hora: 8:00 p. m.

📍 Lugar: Av. Arequipa 2985, San Isidro

Tarifas

Preventa (hasta 30 de marzo):

General: S/ 25

Estudiante: S/ 20

Dúo: S/ 46

Triple: S/ 63

Grupal (5): S/ 100

Precio regular:

General: S/ 40

Estudiante: S/ 30

Doble: S/ 70

Triple: S/ 90

Grupal (5): S/ 125

🎟️ Entradas vía WhatsApp: 934 659 298

📲 Redes: @telon_mestizo / @ciudadgrisproducciones