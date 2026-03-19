La obra Monstruos en el parque llegará a los escenarios limeños del 15 al 24 de abril con una propuesta que combina humor, fantasía y crítica social.
La puesta es una producción conjunta de Telón Mestizo y Ciudad Gris Producciones.
Elenco y dirección
La obra es dirigida por Sergio Velarde, quien debuta en la dirección con este montaje.
El elenco está conformado por:
- Romina Viñas
- Mafy Cueva
- Víctor Lucana
El texto original pertenece al dramaturgo Sergio Arrau, figura reconocida del teatro peruano.
¿De qué trata “Monstruos en el parque”?
La historia gira en torno a la aparición de misteriosas criaturas en un parque.
Dos mujeres aseguran haberlas visto, mientras la policía inicia una investigación.
La obra plantea una pregunta central: ¿los verdaderos monstruos están afuera o dentro de nosotros?
Funciones, lugar y entradas
La obra tendrá una corta temporada en el Centro Cultural CAFAE-SE.
📅 Fechas: 15, 17, 22 y 24 de abril
🕗 Hora: 8:00 p. m.
📍 Lugar: Av. Arequipa 2985, San Isidro
Tarifas
Preventa (hasta 30 de marzo):
- General: S/ 25
- Estudiante: S/ 20
- Dúo: S/ 46
- Triple: S/ 63
- Grupal (5): S/ 100
Precio regular:
- General: S/ 40
- Estudiante: S/ 30
- Doble: S/ 70
- Triple: S/ 90
- Grupal (5): S/ 125
🎟️ Entradas vía WhatsApp: 934 659 298
📲 Redes: @telon_mestizo / @ciudadgrisproducciones