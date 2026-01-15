Animatissimo dará inicio a su temporada 2026 con “Animatissimo Moonlight Symphony”, un concierto sinfónico inspirado en el universo musical del anime Sailor Moon.

El espectáculo se presentará el sábado 21 de febrero a las 8:00 p. m. y el domingo 22 de febrero a las 4:00 p. m. y 8:00 p. m. en el Teatro NOS, con entradas ya disponibles a través de Teleticket.

Orquesta, rock y voces en escena

La propuesta reunirá a 40 artistas en vivo, integrando orquesta sinfónica, banda de rock y cantantes, para construir una experiencia musical cargada de energía y emoción.

El concierto propone un recorrido sonoro que acompaña las transformaciones, batallas y momentos decisivos del anime, desde el Sailor Moon clásico de los años 90 hasta Sailor Stars, conectando distintas etapas que marcaron a varias generaciones.

La música como fuerza narrativa

Las composiciones de Takanori Arisawa, Tetsuya Komuro, Akiko Kosaka y Masaki Araki cobran nueva vida mediante arreglos sinfónicos que potencian su intensidad y dinamismo escénico.

La música no solo acompaña la acción: anuncia la entrada de cada Sailor, activa el poder lunar, sostiene los enfrentamientos decisivos y refuerza los momentos de cierre que definen cada arco narrativo.

Piezas icónicas en versión sinfónica

El repertorio incluye temas emblemáticos que forman parte de la memoria colectiva de los fans:

Moonlight Densetsu

Moon Power Suite

Moon Revenge

Uranus & Neptune Suite

Sailor Stars Song (Makenai)

Estas piezas serán interpretadas en formato sinfónico, reafirmando que Sailor Moon trasciende el anime y se mantiene vigente como un universo cultural que hoy se vive desde la experiencia del concierto en vivo.

Una experiencia para todas las generaciones

“Animatissimo Moonlight Symphony” está concebido como una experiencia escénica integral, pensada tanto para fans de larga data como para nuevas audiencias que descubren este universo a través de la música.

El espectáculo busca transformar la nostalgia en una vivencia colectiva, donde la fuerza del poder lunar se expresa desde el sonido, la emoción y la puesta en escena.

Datos del concierto