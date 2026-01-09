El centro poblado Yapatera, lugar privilegiado de los afrodescendientes de la región Piura, se vestirá de gala del 16 al 20 de enero con la celebración del XXVI Festival Regional del Mango, donde se pondrán en valor la identidad, cultura y riqueza productiva de este producto emblemático.

En estas fechas se podrá disfrutar de la presentación de candidatas, un colorido corso con carros alegóricos, la serenata y la gran noche cultural y el emblemático certamen Miss Afro Nacional.

ACTIVIDADES

El viernes 16 habrá presentación de candidatas en la ex fábrica de azúcar en Yapatera, por la tarde el gran corso de carros alegóricos y a las 8:00 p.m. la gran serenata y noche cultural con artistas locales, regionales y nacionales.

Al día siguiente, el certamen Miss Afro Nacional con lindas representantes de varias regiones. El domingo 18, después del izamiento de banderas, la premiación a los alumnos del colegio 14619, ganadores del concurso nacional Tunkuy a cargo del alcalde Richard Baca, y luego la presentación del libro “El Púdú que volvió de la montaña” del escritor Alfredo Alzamora en la Casa de la Cultura.

Las actividades continúan el 19 con el concurso nacional del mango, donde se disputará los premios del Mango de oro, plata y bronce. Para culminar, el día 20, con el concurso de platos típicos y el I Concurso de Cumananas denominado “Fernando Barranzuela Ceballos”.

DEL EVENTO

Cabe señalar que el XXVI Festival del Mango en Morropón se celebra principalmente en Yapatera, donde destaca la cultura afroperuana, consolidándose como un evento de identidad regional.

La celebración tradicionalmente se da en las festividades de San Sebastián en el mes de enero y ha sido reconocido por la Municipalidad Provincial como una forma de resaltar la cultura afrodescendiente y la riqueza agrícola de la zona.

La ex fábrica de azúcar en Yapatera reunirá a oriundos y visitantes para asistir además a la demostración de productos agrarios de la zona. Sus pobladores invitaron a conocer Yapatera, sus vivencias y costumbres que hacen que se mantenga como un pueblo afrodescendiente rico en su cultura.