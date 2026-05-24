La obra teatral “Mudanza”, escrita y dirigida por Blurryface, llegará al escenario del Centro Cultural CAFAE-SE durante junio con una propuesta dramática centrada en la memoria, la infancia y los procesos de sanación emocional.

La puesta en escena es una producción conjunta de Telón Mestizo y Caja Negra, y contará con las actuaciones de Blurryface, Quini Gómez, Aria Ravines y Joaquín Pérez.

Las funciones se realizarán los días jueves 4, viernes 5, miércoles 17 y jueves 18 de junio a las 8:00 p.m. en el recinto ubicado en la avenida Arequipa 2985, en San Isidro.

Una historia sobre recuerdos y reconciliación

La trama sigue la historia de Miguel y Claudia, una pareja próxima a casarse.

Antes de iniciar una nueva etapa de su vida, Miguel decide regresar a la casa donde pasó su infancia para recoger algunos objetos personales que desea conservar.

Sin embargo, el retorno al hogar traerá consigo recuerdos y experiencias del pasado que deberá enfrentar antes de avanzar.

La obra explora cómo las experiencias de la niñez pueden marcar emocionalmente la vida adulta y plantea la posibilidad de sanar heridas internas a través de la reconciliación y el perdón.

Una versión ampliada de la obra original

“Mudanza” surge a partir del proyecto artístico “El mundo de Blurry”, iniciativa que anteriormente presentó obras como “Juego de Roles” y una versión corta de “Mudanza” en el Teatro Esencia durante 2025.

En esta nueva propuesta, la historia incorpora nuevos personajes y desarrolla con mayor profundidad la vida del protagonista.

La asistencia de dirección está a cargo de Víctor Lucana.

Una obra inspirada en experiencias personales

Según la producción, la dramaturgia nace de experiencias personales vividas por el autor durante su infancia.

El objetivo de la obra es reflexionar sobre la importancia de la estabilidad emocional en niños y adolescentes, así como transmitir la idea de que es posible superar experiencias difíciles para vivir de manera más libre y plena.

“El fin es transmitir la idea de que es posible sanar todo aquello que alguna vez impidió vivir de manera libre y feliz”, señala la producción.

Entradas y precios

Las entradas para “Mudanza” se encuentran disponibles mediante Joinnus y vía WhatsApp al número 934 659 298.

Precios

Preventa: S/ 30 vía Yape

Precio regular: S/ 45 en Joinnus