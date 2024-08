¡Ay! ¿Qué será de mí? es el nuevo musical con canciones de Hombres G, escrito y dirigido por Diego Lombardi y con la dirección musical de Jorge “Awelo” Miranda, que se presentará desde el jueves 26 de septiembre en el Teatro NOS PUCP por una breve temporada. Las entradas ya se encuentran en preventa en la plataforma de Joinnus.

El musical ¡Ay! ¿Qué será de mí? cuenta con un elenco conformado por los reconocidos actores y cantantes Marco Zunino (Paco), Emilia Drago (Bárbara), Nicolás Galindo (Enzo), Daniela Camaiora (Fiorella), Tati Alcántara (Marta), Miguel Alvarez (Lucas) y Sebastian Stimman (Rafa), además de una banda en vivo que los hará vibrar con canciones del reconocido grupo español.

¡AY! ¿QUÉ SERÁ DE MÍ?

Paco, un exitoso guionista de películas en Hollywood, regresa a Lima por un fin de semana y se reúne con su grupo de amigos de toda la vida para recordar y cantar sus canciones favoritas de cuando tenían veinte. Pero las mentiras tienen patas cortas y esa inocente reunión terminará sacando a la luz secretos que cambiarán la vida de todos.

“En esta época de las redes sociales, de las falsas apariencias y de la necesidad permanente de vender una vida que no resulte real, apareció el personaje de Paco, un guionista exitoso en Hollywood que esconde un secreto, algo que no ha contado. A partir de ese personaje, nace ¡Ay! ¿Qué será de mí?, y, así como él, todos los personajes en la obra guardan un secreto sobre el que han construido sus vidas. Estoy convencido de que la única manera de disfrutar una felicidad real radica en vivir en libertad. Y la libertad solamente se puede conseguir siendo sincero con uno mismo y con los demás. Los personajes de la obra deben confrontar sus mentiras y, a partir de ese momento, la vida puede comenzar otra vez. En esta obra, he logrado juntar dos de mis más grandes pasiones: la música y el teatro. Creo que, junto con todo el equipo, hemos armado una obra que transmite un mensaje y que también nos va a divertir y conmover con canciones que nos van a trasladar a nuestra juventud”, comenta el director.

¡AY! ¿QUÉ SERÁ DE MÍ?, un musical con canciones de Hombres G, se estrenará el jueves 26 de septiembre a las 8:30 p. m. en el Teatro NOS PUCP (Av. Camino Real 1037, San Isidro) gracias al apoyo de PlazaVea, Scotiabank, Movistar y Oxígeno. Las funciones se llevarán a cabo los jueves, viernes, sábados y lunes a las 8:30 p. m. y los domingos a las 7 p. m., con Lunes Populares. Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma de Joinnus desde los 30 soles.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Teatro NOS PUCP en Av. Camino Real 1037, San Isidro.

Estreno: jueves 26 de septiembre del 2024.

Funciones: jueves, viernes, sábados y lunes a las 8:30 p. m., y domingos a las 7 p. m.

Entradas a la venta en Joinnus. Descuentos con tarjetas de Scotiabank.

