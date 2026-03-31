La obra teatral “Niñas y Niños”, escrita por el dramaturgo británico Dennis Kelly, inicia temporada del 2 al 19 de abril en el Teatro De Lucía, ubicado en Miraflores.

La puesta en escena, dirigida por Jorge Robinet y Nae Hanashiro, presenta un monólogo que explora la complejidad de las relaciones humanas y la violencia en el ámbito doméstico, a través de una narrativa que combina elementos de humor cotidiano con momentos de tensión emocional.

Un relato íntimo sobre amor, memoria y violencia

La historia sigue a una mujer que reconstruye su vida frente al público, en un relato que evoluciona desde situaciones cotidianas hasta revelar aspectos más oscuros de su historia personal.

A través de este recurso escénico, la obra propone una reflexión sobre la fragilidad de los vínculos humanos y las consecuencias emocionales de la violencia en la vida familiar.

La dramaturgia de Dennis Kelly se caracteriza por abordar temas complejos desde una perspectiva humana, alejándose de enfoques convencionales para profundizar en los factores sociales y emocionales que rodean la violencia doméstica.

Interpretación central y propuesta escénica

La obra cuenta con la actuación de Vanessa Vizcarra, quien asume el desafío interpretativo de sostener un monólogo que guía al espectador a través de distintas emociones y momentos narrativos.

Según la propuesta escénica, el montaje busca generar empatía y reflexión, invitando al público a cuestionar las dinámicas familiares y la manera en que se construyen o se deterioran los vínculos afectivos.

En un contexto donde la violencia y la salud emocional forman parte del debate público, la obra se presenta como una propuesta que busca generar diálogo y sensibilización desde el ámbito cultural.

Funciones y detalles de la temporada

“Niñas y Niños” tendrá funciones de jueves a sábado a las 8:00 p.m., y los domingos a las 7:00 p.m., durante toda su temporada en abril.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus, y el espectáculo está dirigido a público interesado en propuestas teatrales contemporáneas que abordan temas sociales y emocionales.