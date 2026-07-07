La obra “Cuando el río calla”, escrita por Aníbal Samos, llegará al Teatro Barranco con una propuesta que combina suspenso, drama y reflexión sobre las consecuencias de las decisiones humanas.

La temporada se desarrollará los días 1, 2, 8 y 9 de agosto en el recinto ubicado en la avenida Almirante Miguel Grau 701, en el distrito de Barranco.

Una historia sobre el silencio y la verdad

La trama sigue a dos adolescentes que huyen hacia un bosque después de una serie de muertes cuya explicación permanece envuelta en el misterio.

Mientras permanecen ocultos, distintos personajes —entre ellos un profesor, dos jóvenes, un líder espiritual y una policía— intentan reconstruir lo ocurrido a partir de testimonios, grabaciones y versiones fragmentadas de los hechos.

Según la producción, la obra explora cómo el silencio, la omisión y las decisiones impulsivas pueden modificar el destino de las personas y plantea interrogantes sobre la responsabilidad individual frente a situaciones límite.

Elenco y equipo creativo

La puesta en escena cuenta con la dirección de Gerardo Fernández y la dramaturgia de Aníbal Samos.

El elenco está integrado por:

Gerardo Fernández.

Diego Cruchaga.

Jorge Sánchez.

Matt Durán.

Paola Carbo.

Sandra Epequin.

La producción general está a cargo de Aníbal Samos, mientras que la coproducción y producción ejecutiva corresponden a Víctor Lucana.

Entradas en preventa

Las entradas se encuentran en preventa a S/ 30 hasta el 20 de julio.

Posteriormente podrán adquirirse mediante Passline o comunicándose al 934 659 298, según informó la organización.