Obra ‘Ficción para Adultos’ se presentará en el Teatro de Lucía.

El Estudio presenta la obra “FICCIÓN PARA ADULTOS” de Brian Richard Mori, dirigida por Diana Moscoso y protagonizada por Leonardo Torres Vilar y Gabriel Poémape, desde el jueves 31 de agosto en el Teatro de Lucía.

La obra está ambientada en 1979 en Nueva York, momento en que el Times Square esta invadido por el crimen, la violencia y el sexo. Don, un hombre maduro que se ha conformado con vivir una vida que no le satisface, es el encargado de una tienda porno venida a menos, dónde trata de guiar al joven y perdido Michael, a quién decide ayudar para que tenga una mejor vida que la suya.

La puesta teatral aparenta ser solo una comedia, pero nos habla de las cosas fundamentales en la realización personal de un individuo, a través de una enternecedora interacción de lo que ‘podrían ser’ un padre y un hijo, que hundidos en la soledad y en un sistema que no les deja soñar, anhelan ALGO MÁS por qué vivir.

Para la directora, Diana Mosco, “La obra puede parecer lejana a nosotros, un Nueva York convulsionado y violento, dónde la soledad es la enfermedad social y el remedio popular es el porno -que no es más que comprar amor falso empaquetado. Ese mundo no es muy diferente al nuestro de ahora. Este consumo desesperado y esta violencia abrumadora sólo se han trasladado a la nube de información y anonimato, pero la soledad sigue siendo la enfermedad. Nos tratamos de esconder con un celular o con un computador, y descargamos (solos) nuestra tristeza y frustraciones, construimos fantasías porque el mundo real no nos alcanza para ser feliz. Queramos o no, en este mundo necesitamos más de Don, que a pesar de haberse rendido consigo mismo, quiere hacer un cambio y darle una esperanza a Michael para poder soñar y querer algo más.”

“FICCIÓN PARA ADULTOS” estará en temporada desde el 31 de agosto, de jueves a sábado a las 8 p. m. y domingos a las 7 p. m. en el Teatro de Lucía. Las entradas ya están en preventa en Joinnus.