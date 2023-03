“Juzgado de Familia N° 6″ es una obra autoficcional, escrita y protagonizada por Nani Pease, que explora la relación entre la mujer y la Ley en el sistema judicial. Dirigida por Tirso Causillas, se trata de una pieza teatral interdisciplinaria con música en vivo en donde, mediante actividades participativas, relatos fantásticos y monólogos interiores, la actriz/creadora genera diversos fragmentos escénicos que intentan dar cuenta de la tensión entre mujer, ley y violencia.

“Ella” está sola. El fiscal farfulla palabras incomprensibles en el pasillo, señala la puerta. Al entrar, piensa en voz alta: “Todos en la habitación son hombres: el fiscal, su abogado y él”. “Ella” asiste a luchar por lo más valioso que tiene en la vida: su hija. A través de un viaje al absurdo que supone la revictimización constante por parte del sistema, “Ella” intenta reconstruir aquello que es difícil de contar, bordear lo indecible. “Ella” no está sola. Está acompañada de todas las mujeres que en el Perú enfrentan el desamparo de tener que enfrentarse al monstruo que supone el sistema de administración de justicia en nuestro país.

ENTREVISTA CON NANI PEASE

Nani Pease (Actriz y dramaturga) habla sobre la obra

Esta es una historia difícil de contar. Como muchas que guardamos por largo tiempo, no sabiendo si tenemos derecho a compartirla. Como muchas que nos interpelan y avergüenzan. Toparme con el poder judicial en sus diversas instancias, con el proceso de denuncia, con el instituto de medicina legal, ha sido una de las peores experiencias de mi vida. Me ha hecho sentir insignificante. Poca cosa. Maltratada. Devaluada.

Por mucho tiempo esta historia dio vueltas en mi mente llena de rabia. De esa rabia que sentimos al saber que las cosas no tienen por qué ser así. Ser mujer en el Perú implica sentir esta rabia muchas veces una y otra vez, por lo que tu vives, por lo que otras mujeres viven. No alcanzan las palabras. Es una injusticia profundamente naturalizada.

Poder contar la de Ella que es la historia de tantas mujeres en el Perú, ha sido el viaje más intenso, conmovedor, potente y transformador de toda mi carrera. Y no habría podido transitarlo sin la contenedora, consistente y amorosa mano de Tirso como director sosteniendo el proceso. En la historia Ella no logra justicia, pero al poder contar su historia una y otra vez y al compartirla con tantas otras historias similares, de alguna manera se acerca a ella.

Tirso Causillas (Director) habla sobre la obra

Como director, intento sostener la creencia en que estoy ahí para generar las condiciones para que Nani, la actriz/autora, cree. Partiendo de ahí, ha sido un viaje conmovedor acompañarla en la exploración de una realidad que, como hombre, desconozco y agradezco la confianza que ella ha puesto en mí. Este encuadre ha sido importante para añadir capas de reflexión a nuestro proceso y para poder fortalecer nuestro compromiso con hacer política desde el arte escénico. Desde ahí, he podido compartir con la actriz/autora mi propia visión estética de cómo el trauma puede llegar a la escena: un viaje fragmentario, sensorial y, sobre todo, emotivo que reconoce la rabia como una emoción política y transformadora. Pero, a pesar de esto, no se trata de una obra ajena a la palabra. Por el contrario, asistimos a un viaje oscuro, desalentador y, a veces, aterrador ante el cual el personaje de “ella” no es silenciosa, por el contrario, alza la voz a pesar del enorme ruido que intenta devorarla.

