La Orquesta Filarmónica de Lima ofrecerá el próximo 29 de septiembre a las 8:00 p. m. su 5.º Concierto de Temporada 2025, titulado “Aranjuez: Entre el alma y la arena”, en el Teatro Mario Vargas Llosa. El espectáculo reunirá por primera vez en Lima a dos artistas de proyección internacional: el guitarrista español Pedro Mateo González y el director mallorquín Bernat Quetglas.

El programa propone un recorrido por dos hitos de la música sinfónica. La velada se abrirá con la Sinfonía N.º 104 “Londres” de Joseph Haydn, una obra vibrante y luminosa que representa la cumbre del clasicismo vienés. Posteriormente, el público vivirá la fuerza emotiva del célebre Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, compuesto en 1939 y reconocido mundialmente por su adagio, uno de los pasajes más conmovedores de la historia musical.

“El Concierto de Aranjuez es música de carne y hueso, un susurro del alma convertido en plegaria. Su adagio es capaz de conmover en cualquier rincón del mundo, y ahora resonará en Lima en manos de Pedro Mateo González, considerado una de las voces más sensibles y virtuosas de la guitarra clásica”, destacó la organización.

La Orquesta Filarmónica de Lima reafirma con este evento su compromiso de acercar al público peruano al repertorio clásico universal, integrando temporadas con directores y solistas de renombre internacional que contribuyen a la formación de nuevas audiencias.

Sobre los intérpretes

Pedro Mateo González (Ávila, España) ha sido reconocido en concursos internacionales como el Boston Guitar Fest y el Francesc Tàrrega , llevando su virtuosismo a escenarios de Europa, Asia y América.

Bernat Quetglas (Palma de Mallorca, España) es considerado una de las batutas jóvenes más inspiradoras de su país, con formación en Madrid y Weimar, y un estilo que combina precisión técnica y un vínculo emocional profundo con la música.

Detalles del concierto