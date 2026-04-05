La Sinfonía por el Perú, organización social sin fines de lucro presidida por el tenor Juan Diego Flórez, presentará el concierto “Heroica” este viernes 10 de abril a las 8:00 p. m. en el Teatro Manuel Segura.

El recital se desarrolla en el marco de las actividades por el 15° aniversario de la institución, que impulsa la formación musical y el desarrollo social de jóvenes en el país.

Repertorio incluirá obras de Beethoven, Stamitz y Creston

El concierto estará bajo la dirección del maestro colombiano Alejandro Posada Gómez, quien conducirá a la Orquesta Juvenil Sinfonía por el Perú en la interpretación de un repertorio sinfónico destacado.

Entre las obras programadas figuran:

Sinfonía n.º 3 “Heroica” , del compositor alemán Ludwig van Beethoven

, del compositor alemán Concierto para viola en Re mayor Op. 1 , del violinista bohemio Carl Stamitz

, del violinista bohemio Concertino para marimba y orquesta Op. 21, del compositor estadounidense Paul Creston

La presentación reunirá a más de 150 músicos en escena, consolidando una experiencia orquestal de alto nivel artístico.

Solistas jóvenes formados dentro del programa

El concierto también contará con la participación de jóvenes músicos formados dentro del programa educativo de Sinfonía por el Perú.

Entre los solistas invitados se encuentran:

Gabriel Fonseca Vera , en la interpretación de viola

, en la interpretación de viola Salvador Hurtado Durand, en la interpretación de marimba

Estas participaciones reflejan el proceso formativo del proyecto, que promueve el desarrollo artístico y humano de sus integrantes.

Orquesta mantiene presencia en escenarios internacionales

La proyección internacional de la Orquesta Juvenil Sinfonía por el Perú se ha consolidado con presentaciones en importantes escenarios como el Teatro Real de Madrid y festivales europeos como Festival de Lucerna, Festival de Gstaad y Festival de Salzburgo.

Asimismo, la agrupación participó en giras europeas en 2022 y 2024, acompañando a Juan Diego Flórez en ciudades como París, Ginebra, Viena y Barcelona.

Estas experiencias fortalecen la presencia internacional de la orquesta y su posicionamiento dentro del circuito musical global.