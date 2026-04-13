El Centro Cultural de la Universidad del Pacífico y la compañía La Mayu Teatro para Niñas y Niños presentarán desde el sábado 30 de mayo la obra infantil “Papelito Aventurero”, escrita por el dramaturgo peruano César de María y dirigida por Henry Sotomayor.

La puesta en escena se estrenará a las 4:00 p. m. en el Teatro de la Universidad del Pacífico, ubicado en el distrito de Jesús María, y estará dirigida a niñas y niños a partir de los 3 años.

Una experiencia interactiva para el público infantil

“Papelito Aventurero” es un espectáculo interactivo que fusiona distintas disciplinas artísticas como poesía, teatro, danza, música en vivo, manipulación de objetos, títeres y humor.

La propuesta busca crear un universo sensorial que estimule la creatividad y la participación del público infantil, integrando el juego y la imaginación como parte central de la experiencia escénica.

La historia sigue a Papelito, una servilleta que busca su propósito en el mundo guiada por el poeta Sebastián. Durante su recorrido, se encuentra con personajes como una polilla hambrienta, la espuma del mar, Mister Libro, una cometa perdida y una anguila de río, quienes la acompañan en una travesía de descubrimientos.

Una propuesta que integra distintas artes escénicas

El director Henry Sotomayor explicó que el proyecto surge tras su experiencia previa con el dramaturgo César de María, con quien estableció una colaboración creativa desde 2022.

“Esa es una de mis principales motivaciones para asumir este proyecto: retar a la compañía a llevar a escena la obra de uno de los grandes dramaturgos del Perú”, señaló el director sobre la creación del espectáculo.

Asimismo, destacó que la puesta busca continuar explorando el teatro multidisciplinario, integrando diversas artes en una experiencia sensorial dirigida tanto a niñas y niños como a adultos.

Temporada y venta de entradas

La temporada de “Papelito Aventurero” se desarrollará desde el sábado 30 de mayo hasta el domingo 12 de julio, con funciones programadas los sábados y domingos a las 4:00 p. m.

El elenco está conformado por Luisa Caldas, Ethel Requejo, Aries Córdova, Mehida Monzón, Paulo Ramírez y Juan Francisco, quienes darán vida a los personajes de esta historia familiar.

Las entradas se encuentran en preventa hasta el viernes 29 de mayo o hasta agotar stock, con precios diferenciados para adultos, estudiantes y niños.