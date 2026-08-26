El Patronato de Lima anunció su relanzamiento institucional con el objetivo de acelerar la recuperación integral del Centro Histórico de Lima y articular esfuerzos públicos, privados, académicos y ciudadanos con la mirada puesta en el 500 aniversario de la fundación española de la capital, en 2035.

La asociación privada sin fines de lucro inicia así una nueva etapa que contempla una identidad institucional renovada, una plataforma digital para visibilizar proyectos y futuros mecanismos para canalizar recursos hacia la recuperación del patrimonio.

El desafío incluye un amplio conjunto de edificaciones históricas. Según estimaciones de Prolima difundidas por el Patronato, 936 inmuebles del Centro Histórico se encuentran inhabitables o en riesgo y su recuperación integral demandaría más de S/ 6,000 millones.

Patronato de Lima busca articular esfuerzos para recuperar el Centro Histórico

Walter Bayly, presidente del directorio del Patronato de Lima, explicó que la organización pretende asumir un papel articulador entre diferentes sectores involucrados en la conservación y recuperación de esta zona de la capital.

“El Patronato de Lima es una asociación privada sin fines de lucro que articula al sector público, privado, académico y a la ciudadanía en torno a un mismo objetivo: la recuperación integral del Centro Histórico de Lima”, señaló.

La institución plantea trabajar bajo una visión compartida con horizonte en 2035, cuando se cumplirán 500 años de la fundación española de Lima.

El Centro Histórico reúne, de acuerdo con la información difundida por el Patronato, más de 6,500 inmuebles de valor histórico, arquitectónico y social.

Nueva plataforma para proyectos del Centro Histórico

Como parte de su relanzamiento, el Patronato renovó su identidad institucional y presentó una nueva plataforma web destinada a mostrar los proyectos de recuperación que impulsa junto con Prolima.

La herramienta también busca facilitar el acceso a información y establecer canales para la participación de ciudadanos, empresas y otras instituciones interesadas en colaborar con la recuperación patrimonial.

“Buscamos que el Centro Histórico se consolide como un espacio dinámico, inclusivo y sostenible para todos los limeños”, indicó Bayly.

El presidente del Patronato sostuvo que las intervenciones patrimoniales también pueden contribuir a generar empleo, impulsar el turismo, atraer inversiones y mejorar las condiciones del entorno urbano.

Preparan crowdfunding para financiar recuperación patrimonial

Otra de las iniciativas anunciadas es el desarrollo de una plataforma de crowdfunding, mediante la cual se pretende canalizar aportes hacia proyectos específicos de recuperación patrimonial.

El mecanismo todavía está en preparación y su lanzamiento será anunciado posteriormente. De acuerdo con la institución, los proyectos serán identificados conjuntamente con Prolima.

La propuesta busca ampliar la participación del sector privado y de los ciudadanos en las intervenciones que se desarrollen en el Centro Histórico.

Casa Vilela y Conde de Superunda

El Patronato señaló a la Casa Vilela, su actual sede, como una muestra del tipo de recuperación que busca promover. Se trata de una casona construida entre los siglos XVII y XVIII que actualmente funciona como un espacio vinculado a las actividades de la organización.

Asimismo, la institución anunció que sus trabajos en esta nueva etapa comenzarán en la calle Conde de Superunda, elección vinculada a la historia de reconstrucción de la capital.

El nombre recuerda a José Antonio Manso de Velasco, virrey que encabezó la reconstrucción de Lima y Callao después del terremoto y maremoto de 1746 y que posteriormente recibió el título de Conde de Superunda.

“Invitamos a ciudadanos, empresas e instituciones a sumarse a esta nueva etapa del Patronato de Lima. Cada aporte y cada alianza ayudan a preservar el Centro Histórico para las próximas generaciones, rumbo a los 500 años de nuestra ciudad”, manifestó Bayly.