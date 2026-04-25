La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abrió oficialmente el pabellón del Perú, país distinguido como Invitado de Honor en la edición número 50 del evento.

Se trata de la primera vez que, en medio siglo de historia, la feria reconoce a una nación completa con esa categoría. La programación se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo.

Bajo el lema “Caminos que nos unen”, el espacio peruano toma como referencia al Qhapaq Ñan para representar la integración cultural entre los pueblos andinos. El pabellón cuenta con librería y zonas temáticas de exhibición para mostrar la producción editorial peruana ante visitantes y compradores internacionales.

La delegación nacional está integrada por 60 representantes entre escritores, editores, académicos y artistas. Además, se anunció una agenda con más de 150 actividades que se realizarán tanto en el recinto ferial como en distintos espacios de Buenos Aires.

La propuesta bibliográfica reúne 770 títulos y más de 4,300 ejemplares de más de 130 editoriales y fondos editoriales peruanos.