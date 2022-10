“Siento que este libro es como un botiquín mental, creo que es un kit de emergencia. ¿Cómo perdí la calma?, voy al libro, busco en el capítulo de las habilidades, si me enfrento a una determinada situación, voy a las creencias, a ver cuáles cambiar. De una u otra manera te da herramientas para transitar por la vida”, dice Sordo.

¿No te ganó el terror durante la pandemia?

Tengo la sensación de que cuando descubrí que estaba cesante, porque según yo no iba a dar más charlas presenciales, o no tenía cómo generar recursos, en vez de pensar en el susto, porque si lo sentí y también angustia, pensaba en la gente que depende económicamente de mí y me puse a pensar qué iba a hacer.

Y pusiste manos a la obra...

Además de replantear atenciones online, empecé a recibir un tsunami de información de todos los nichos hispanos que hay en el mundo sobre lo que estaban sintiendo en ese momento, lo que empezó a generar una cantidad enorme de información, carpetas de carpetas por país. Creo que como nunca tuve tanta información para un estudio, por eso digo que este es el mejor libro que he escrito... por el momento.

¿Cuál fue el elemento común entre todos los que compartían su información?

Todos estaban en lo mismo, me hablaban de la incertidumbre, del miedo, de la aceptación, de la tristeza. Entonces dije, aquí las palabras son claves en esta historia, empecé a sistematizar, a ordenar y en la medida de que iba ordenando, aparecía la información. Mi gran esfuerzo es simplificar lo complejo para que lo entiendan.

Tu libro nos da herramientas para volver a enfrentar mejor preparados cualquier crisis.

Me pongo a mirar las crisis políticas o sociales de nuestros países y estamos enfrentados a un montón de incertidumbres, no tenemos la menor idea de qué es lo que va a pasar. Si a eso le agregas las alteraciones climáticas, medio ambientales, yo siento que esto no da para más. Siento que no parará hasta que los seres humanos regresemos a lo esencial que es volver a nosotros.

¿Crees que hemos aprendido la lección, la pandemia ha cambiado a la gente ?

Yo creo que los heridos van a seguir heridos. La pandemia creo que lo que hizo fue mostrar lo mejor y lo peor que nosotros ya teníamos. Esa crisis de pareja que se separa, ya venía mal de antes, o ese hijo con depresión ya estaba mal. Y no lo reconocían porque no se veían las 24 horas.

Lo importante es reconocerse y eso lo plantea tu libro.

Tenemos que acompañar a la gente a que despierte, a que tenga un grado más de conciencia y se pueda mirar a sí misma, es lo que yo pretendo que pase con el libro. Hay que conocerse para caminar por la vida y luego tratar de comprender al otro. Busco que la gente se pueda mirar y decir: yo soy esto ahora, a lo mejor mañana voy a hacer otra, pero hoy soy esto. Lamentablemente a los sistemas políticos y económicos y religiosos que nos han educado no les conviene que gente que se conozca, pero hoy eso es vital.

Pilar Sordo

Psicóloga clínica. Desarrolla su actividad ofreciendo asesorías y realizando charlas en colegios, empresas, universidades, fundaciones y centros culturales en Chile y en diversos países de América Latina.