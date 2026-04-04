El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, presentó un proyecto de ley ante el Congreso para modificar la Ley de la Carrera Fiscal, con el objetivo de que la habilitación vigente en los colegios de abogados deje de ser un requisito para que los fiscales permanezcan en el cargo.

La propuesta plantea que dicha exigencia solo sea necesaria para el ingreso a la carrera fiscal, mas no para su continuidad.

La iniciativa busca evitar conflictos de competencias entre entidades como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la Autoridad Nacional de Control (ANC) y los colegios profesionales, los cuales -según el proyecto- podrían atribuirse facultades sancionadoras indebidas al interpretar la inhabilitación como una vía para apartar fiscales.

Tomás Gálvez sostiene que esta situación podría afectar la seguridad jurídica y el funcionamiento del sistema de justicia, por lo que remarca que únicamente la JNJ y la ANC tienen potestad para sancionar o destituir a fiscales.

En esa línea, plantea que la permanencia en el cargo debe depender del desempeño y no de la habilitación profesional.

La propuesta surge en un contexto reciente marcado por la suspensión de la fiscal suprema Patricia Benavides por parte del Colegio de Abogados de Lima, tras determinarse una infracción al Código de Ética vinculada a su actuación en un caso relacionado con su hermana. Desde entonces, la magistrada figura como inhabilitada en el ejercicio de la abogacía.