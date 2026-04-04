Con motivo de la celebración de la Semana Santa en Omate, capital de la provincia General Sánchez Cerro en Moquegua, reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación, los actos centrales por el 90 aniversario fue reprogramado para el 19 y 20 de abril.

El día central del aniversario era el 3 de abril, sin embargo este año coincidió la fecha con la tradicional Semana Santa, por lo que la comisión de festejos vio por conveniente reprogramar los actos principales.

Elecciones generales

Para el 19 de abril se aplazó la noche de tradiciones culturales y serenata en el estadio municipal de Omate. En tanto, al día siguiente (20 de abril) los actos centrales iniciarán con la salva de 21 camaretazos. Cabe anotar que el 12 de abril se efectuarán las Elecciones Generales 2026.

Luego, se dará la recepción de autoridades y delegaciones que participarán de la Misa Te Deum, paseo del Pabellón Nacional y bandera provincial, izamiento, desfile cívico - escolar y finalizarácon una sesión solemne.