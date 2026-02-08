Llegó el día. Nuestros lectores recibirán hoy totalmente gratis un encarte especial de 20 páginas, ilustrado con las mejores fábulas del escritor Esopo, solo con la compra de su diario Correo.

Nuestro matutino, siempre pensando en sus lectores, les trae esta sorpresa en una edición única y especial, sin costo adicional, diseñado exclusivamente para llevar alegría y entretenimiento especialmente para los pequeños y adultos que volverán a recordar estas historias de antaño.

Son catorce de estas fábulas encartadas e impresas en papel periódico listas para ser leídas por toda la familia y vivir las fantasías donde los protagonistas son los animales y personajes fantásticos, que nos han dejado valiosas lecciones y que al final nos dejarán una moraleja de manera muy comprensible.

PUEDES VER: Mañana reclama tu encarte de entretenimiento que te regala Correo

¿QUIÉN FUE ESOPO?

Este escritor griego fue acreditado como el autor de numerosas narraciones conocidas como las “Fábulas de Esopo”.

Según la historia, este personaje se cree que nació en Frigia (Asia Menor) o Tracia, pero hay diferentes versiones sobre su lugar de nacimiento. Fue esclavo en Samos, pero gracias a su talento para contar historias, consiguió su libertad.

Las fábulas escritas fueron compiladas primeramente por Demetrio de Falero en el Siglo IV a.C., más de 200 años después de su muerte. Esta compilación se perdió, pero generó el nacimiento de innumerables versiones.

La principal fábula de Esopo fue “El lobo con piel de oveja”, muy antiquísima, tiene como principal objetivo enseñar el valor de la sinceridad y su moraleja que contiene, probablemente la más importante, que los niños podrán aprender.