Las familias piuranas tendrán en sus manos mañana domingo un encarte de 14 fábulas interesantes para ser leídas con todos los integrantes en casa, que en forma gratuita regala Diario Correo.

Es un encarte especial de 20 páginas que contiene hermosas fábulas escritas por Esopo hace miles de años. Están llenas de fantasías que les enseñarán valiosas lecciones y son protagonizadas por animales y otros personajes fantásticos, que al final nos dejará una moraleja muy comprensible.

Las fábulas, son un conjunto de pequeñas historias que se le atribuyen al escritor griego Esopo y que tienen mucha trascendencia en la literatura universal, y que las hemos leído una vez, pero ahora podemos volver a leerlas y empaparnos de las historias.

LECTURA

Esopo las escribió pensando en todos y son historias breves, divertidas y dinámicas, que tienen el objetivo de dejar alguna enseñanza moral. Además de animales, encontramos en las fábulas otros personajes que son los protagonistas, como dioses u objetos personificados, pero bastante llamativos.

En sí, las fábulas de Esopo son relatos lineales y ha trascendido con el tiempo, manteniéndose vigente y sin perder estilo a pesar del paso de épocas y a pesar de los siglos, llegaron hasta el día de hoy.

Tal y como lo dimos a conocer ayer, nuestro matutino del logo rojo siempre pensando en sus amables lectores los sorprenderá con una edición única y especial, sin costo adicional, un suplemento de entretenimiento de 20 páginas diseñado exclusivamente para ustedes.

Cabe señalar que este hermoso regalo viene junto con la edición de mañana y lo pueden adquirir en los quioscos más cercanos. No se venderá por separado de la edición.